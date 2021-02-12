馬路真的如虎口，事件發生真的後悔莫及。日前大陸一名老翁帶著孫女出門，在某個路口時，老翁不顧孫女死抱勸說，堅持闖紅燈過馬路，下一秒當場被撞飛，送醫後回天乏術。

綜合陸媒報導，事件發生在1月2日的福建莆田，這名63歲的阿公帶著4歲孫女出門，途中經過一個路口時，阿公不斷試圖闖紅燈過馬路，孫女見狀後，立刻拉手攔阻，一度衝到阿公面前阻止阿公違規，阿公也停下腳步安撫孫女。

爺爺拖著孫女闖紅燈，下一秒遭休旅車撞飛，孫女並無大礙，但爺爺與家人就此天人永隔。(圖／深圳新聞網)

未料一輛機車通過後，阿公再度闖紅燈，孫女二度攔阻，死抱著阿公的右手，想把人拉回來，但阿公完全不予理會，任憑孫女如何哭求都沒效，硬是拖著孫女往前走，下一秒一輛黑色休旅車當場將2人撞飛，嚇得一旁路人尖叫，上前關心。

孫女跌倒後隨即爬起身，沒有大礙，但阿公被車頭撞個正著，當場倒地不起，莆田警方表示，阿公送醫急救後依舊回天乏術，在6天後離開人世。

影片曝光後，不少大陸網友也相當悲痛：「4歲小孩比63歲大人還懂事」、「孫女肯定怎樣都不明白，明明教的是紅燈停綠燈行，為什麼爺爺都不聽」、「小天使在旁邊救你命，偏要奔向死神」、「爺爺用自己生命做了一次最壞的示範」，但也有人質疑休旅車車速過快，看到斑馬線上有人竟然沒剎車，認為駕駛要負相當大的責任。

(中時新聞網)