春節到來，政治人物也都放下手邊政務回家與親朋好友團聚，前高雄市長李四川近日提到，今年因疫情大家都很悶，都期望疫情早日結束、「牛」轉乾坤，他想到有句俗說「今日敬人老，明日人敬老」，自己過去在新北市擔任副市長時，都會在市府大禮堂合演歌仔戲娛樂長輩，曾參加了四年，三次皆演皇帝，以他只學習一兩天就上台的人，這個角色是最適合他的，因為只要會說「眾卿平身」就可以了。
李四川從高雄市府卸任後就回歸一般人生活，時不時在臉書更新近況，據他最新PO文動態透露，在新北市政府時，每逢9月9日重陽節，新北市議會議員與市府局處首長及府會同仁，都會在市府大禮堂合演歌仔戲娛樂長輩，以表達對長輩的尊敬與感謝。
他說，記得參加了四年，三次皆演皇帝，不是因為他官職要演最大的皇帝，是因為皇帝的台辭最少，只要會說「眾卿平身」就可以，以他只學習一兩天就得上台的人，這個角色是最適合他的，但上台還是忘詞，讓他體會什麼叫作「台上一分鐘，台下十年功」。
最後，今年因疫情大家都很悶，期望疫情早日結束，「牛」轉乾坤，就讓他以106年與新北市永和秀朗國小歌仔戲社團的同學合演「龍鳳再生緣」，恭賀大家新年快樂，家家户户平安健康。
(中時新聞網)
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