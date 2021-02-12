全球車用晶片荒，讓各大國正視在國內建立半導體生產線的重要性，拜登政府承諾將解決問題，預計將在未來幾周簽署行政命令，針對半導體在內的戰略物資供應鏈進行審查，預料吸引擁有先進技術的半導體廠商在美國製造，激勵費半指數周四大漲3.45%。隨著指數多日來上漲，美股周五(12日)開盤下跌9.90點、以31,420.80點開出，美股4大指數漲跌不一，迪士尼股價續漲。

截至台灣時間12日晚間10點35分，道瓊工業平均指數翻紅上漲1.94點或0.0062%、暫報31,432.64點；標普500指數下跌4.61點或0.12%、暫報3,911.77點；那斯達克指數上漲69.76點或0.50%、暫報13,956.02點；費城半導體指數下跌11.72點或0.37%、暫報3,169.11點。

4大科技巨頭開盤股價齊跌，電動車大廠特斯拉股價下跌6.56美元或0.81%、暫報805.10美元。台積電ADR股價下跌0.76美元或0.55%、暫報138.41美元；聯電ADR股價上漲0.0100美元或0.094%、暫報10.61美元。

迪士尼昨日盤後公布最新財報開出了亮眼成績，主要吸引了數百萬新Disney+流媒體服務付費用戶，讓訂閱人數來到9490萬，這個數據甚至還沒有包括1月開播的漫威首部電視劇「汪達與幻視」所吸引而來的訂閱用戶，迪士尼股價週四收在190.86美元，刷新歷史新高，周五續開紅盤，上漲0.76美元或0.40%、暫報191.67美元。

(中時新聞網)