每年過年的重頭戲，就是全台知名廟宇會抽出的國運籤，從過年前，到農曆大年初一，全台各地廟宇紛紛抽出今年的國運籤，諭示台灣今年的政局、經一走向，並暗示執政者應該秉持何種態度處理國家大事。《中時新聞網》為讀者們整理到到大年初一為止抽出的7支國運籤，讓讀者們更深入了解，台灣今年的國家運勢走向。

1.台北陽明山姜太公道場

過去曾成功預測蔡總統連任成功、以點七星燈聞名的「陽明山姜太公道場」，在一月時抽出牛年國運籤，籤詩內容為「正直宜守，妄動生災，利通名達，葉落花開」，除指示執政者應堅守正道，疫情將在5月時緩解之外，更透露今年台灣濟繁榮展可期，而股市也會延續鼠年的勢頭，仍是牛市。

2.高雄五甲關帝廟

高雄五甲關帝廟抽8日抽出國運籤，籤詩內容為「辛立歲中美妙隆，丑成有道發神龍，年中大地能六合，世道金牛添福宮」，高雄五甲關帝廟堂主陳人㥁(ㄉㄜˊ)表示，整體來說此籤詩屬中上籤，整體來說今年上半年平穩，至於下半年則有好轉的情形。

3. 台北大龍峒保安宮

台北大龍峒保安宮11日除夕晚上11點45分，依照傳統，在子時向保生大帝擲筊，抽出4支公籤，分別代表新年歲君（國運）、生理（商業）、五穀（農牧）、海冬（漁業），象徵金牛年運勢。籤詩內容為「萬里求仙意甚虔，青山重疊水連天，終尋隱道桃源洞，不覺回來坐碧蓮」，諭示今年先以更保守的態度顧穩全局才可把握大局。

4. 新北蘆洲湧蓮寺

新北市蘆洲湧蓮11日深夜抽出國運籤，籤詩內容為「杳杳前途事可疑，石中藏玉有誰知，一朝良匠分明剖，始覺其中碧玉奇」，湧蓮寺管理委員會委員楊蓮福指出，意指一顆藏在石頭中的好玉，剖開後終得撥得雲開見月明，比喻台灣疫情正在控制中，待5、6月國人接種完疫苗後，疫情就可得到控制。

5. 台南南鯤鯓代天府

台南台南北門南鯤鯓代天府12日上午抽出國運籤，籤詩內容「君爾何須問聖跡、自己心中皆有益、於今且看月中旬、凶事脫出化成吉」，風水堪輿專家羅川淮指出，籤詩內容若以國運來看，在農曆5月後應該會轉好，如果有什麼計畫就照進度執行，未來將會越來越順遂。

6. 基隆和平島天顯宮

根據《壹新聞》報導，基隆市長林右昌離開奠濟宮後，前往和平島天顯宮參拜，並抽出國運籤，籤詩內容為「危險高山行過盡，莫嫌此路有重重，若見蘭桂漸漸發，去蛇反轉變成龍」，諭示國運將逐漸轉好，並邁向順利坦途。

7. 基隆廟口奠濟宮

林右昌11日晚間至基隆廟口奠濟宮參拜，並與副議長林沛祥擲筊抽出國運籤，這次抽到的商運籤為「一春萬事苦憂煎，夏裏營求始帖然，更遇秋成冬至後，恰如騎鶴與腰纏」，有信眾解釋，其意涵象徵來年基隆的商業運勢即將再度翻身，往上騰飛，也代表著商機來了，市政、商務將有機會牛轉乾坤。

7支國運籤一次看。(中時新聞網製圖)

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