AV女優在一般人認知中，出賣身體應該能賺不少錢，但不是每個都能像三上悠亞或是波多野結衣，最近日本AV界一名大陸籍女優陳美惠，她在一部作品中用東北口音飆罵髒話，讓她在華人圈爆紅；日前她卻在推特自曝拍A片賺不了錢，被問到片酬才知道有多悽慘。

不久前有網友瘋狂轉發一段A片中的畫面，女優在餐廳裡被吃豆腐的情節，卻突然聽到她用東北口音痛罵，「X你媽的X，幹嘛呢你，有病啊你」，問候完對方媽媽後，還氣得詛咒對方去死；短短幾秒的影片，馬上掀起熱議，不少人好奇她的身份，女優也很快被肉搜出叫做「陳美惠」。

陳美惠在A片中用東北口音飆罵，問候對方媽媽意外爆紅。(圖/ 摘自微博)

不過，陳美惠表示自己拍A片沒賺錢，片酬甚至是最低價格。(圖/ 摘自陳美惠推特)

後來陳美惠還到AV論壇留言「自我介紹」，表示自己1994年出生於大陸吉林省，6歲隨著父母移民日本居住，至今都沒回家鄉過，也補充自己從18歲就離家出走。

陳美惠經常透過社群平台和網友互動，她日前發文吐露拍A片後的狀況，只能吃當地最便宜的壽司店，更指出「拍A片也沒有錢」，有網友好奇問「拍一部片多少錢呢」，她也無奈地回應「最低價格」；另外，陳美惠也有在推特上表示，拍完簽約的5部作品後，就沒有工作，每天在家無所事事。

(中時新聞網)