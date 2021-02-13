俗話說「失敗為成功之母」，而如果要為人類發明新物品的動力找到主因，「懶惰」肯定得佔一大部分。Google繼先前在台推出Nest mini後，又再度推出Nest系列產品Nest Audio。相對於Nest mini來說，Nest Audio明顯音質更好，更能讓你用音效妝點家庭；更是想成為沙發馬鈴薯的朋友所不可或缺的懶人幫手！

Nest Audio高175mm、寬124mm，厚78mm，不含電源約有1.18公斤，明顯比Nest mini更有份量，也更有存在感。共有粉碳白、石墨黑兩種顏色，裝置上覆蓋的材質是由回收寶特瓶製成的耐用布料，不僅更為環保，觸感與其他音箱類產品有所不同，維持了Google專用的風格。

Google Nest Audio機身背面。（黃慧雯攝）

Google Nest Audio機身背面有實體麥克風關閉按鈕。（黃慧雯攝）

Google Nest Audio與Nest mini(左）、小愛音箱體積對比。（黃慧雯攝）

Nest Audio內建四核心 A53 1.8 GHz處理器，具備高效能機器學習硬體引擎。支援802.11b/g/n/ac (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi、藍牙5.0以及Chromecast。機身上具備三個觸控區域（電容式觸控設定）。搭配1.5公尺不可拆卸的電源線（30W/24V），使用直流電源插孔。

內建 75 mm低音喇叭和 19 mm高音喇叭、3個遠距麥克風，以及兩段式麥克風靜音開關（硬體開關位於機身背後，可以手動關閉）內建Google助理且支援Voice Match技術可以辨識不同使用者。無論是iOS或是Android系統的手機皆可安裝Google Home後進行相關設定來啟用。

在手機上安裝Google Home app之後，插上電源後即可為Nest Audio設定Wi-Fi。設定好Google Nest Audio後，可以進一步串聯其他支援Google智慧家庭平台的智慧設備（例如智慧插座、米家智慧家庭設備等等、LG指定機種的智慧家電等），讓你用OK, Google的指令就可以跨平台控制各品牌的智慧家電。根據Google提供的資訊，Google智慧家庭平台現可控制 5,500 多個​品牌​、總數5萬多種以上的智慧型居家裝置。

Google Nest Audio設定流程。（手機截圖）

Google Nest Audio設定流程，包含了是否啟用Voice Match。（手機截圖）

Google Nest Audio附贈14日YouTube Premium資格。（手機截圖）

Google Nest Audio可以設定預設音樂來源以及新聞來源。（手機截圖）

Google Nest Audio可以讓你透過語音的方式，為你播放YouTube Music (免費版和付費版)、Spotify (免費版和付費版)、KKBOX、 MyMusic等平台的串流音樂（上述付費版需要額外有會員資格，否則僅支援免費版服務）。根據實際操作體驗，若使用Spotify (免費版）做為預設的音樂播放項目，在辨識語音命令上，準確度待提升（可能是免費版本音樂數量較少的緣故）；相對來說，YouTube Music 免費版本在內容搜尋上更為準確。

在家中已經有Chromecast的前提下，你也可以使用Nest Audio在指定房間的電視（例如客廳電視，端看使用者為裝置的命名）中播放你在特定位置所拍攝的照片（例如美國紐約），過程中完全不需要手動。還可以透過Google Duo程式撥打語音通話，甚至是市話，或者也可用於廣播（Ok Google，廣播「訊息內容」），就可在家中串連的所有音箱中播放指定訊息。

相對來說，Nest Audio的音效相對於Nest mini來說更渾厚不少，聆聽重低音的音樂，也更能感受到震撼。對於喜愛音樂環繞的朋友來說，絕對會是比Nest Audio更優質的選擇，也可選購兩個來呈現立體聲音效，在家中營造有如家庭劇院的感受。

(科技)