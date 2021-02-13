俗話說「失敗為成功之母」，而如果要為人類發明新物品的動力找到主因，「懶惰」肯定得佔一大部分。Google繼先前在台推出Nest mini後，又再度推出Nest系列產品Nest Audio。相對於Nest mini來說，Nest Audio明顯音質更好，更能讓你用音效妝點家庭；更是想成為沙發馬鈴薯的朋友所不可或缺的懶人幫手！

Nest Audio高175mm、寬124mm，厚78mm，不含電源約有1.18公斤，明顯比Nest mini更有份量，也更有存在感。共有粉碳白、石墨黑兩種顏色，裝置上覆蓋的材質是由回收寶特瓶製成的耐用布料，不僅更為環保，觸感與其他音箱類產品有所不同，維持了Google專用的風格。

Google Nest Audio機身背面。（黃慧雯攝）
Google Nest Audio機身背面。（黃慧雯攝）
Google Nest Audio機身背面有實體麥克風關閉按鈕。（黃慧雯攝）
Google Nest Audio機身背面有實體麥克風關閉按鈕。（黃慧雯攝）
Google Nest Audio與Nest mini(左）、小愛音箱體積對比。（黃慧雯攝）
Google Nest Audio與Nest mini(左）、小愛音箱體積對比。（黃慧雯攝）

Nest Audio內建四核心 A53 1.8 GHz處理器，具備高效能機器學習硬體引擎。支援802.11b/g/n/ac (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi、藍牙5.0以及Chromecast。機身上具備三個觸控區域（電容式觸控設定）。搭配1.5公尺不可拆卸的電源線（30W/24V），使用直流電源插孔。

內建 75 mm低音喇叭和 19 mm高音喇叭、3個遠距麥克風，以及兩段式麥克風靜音開關（硬體開關位於機身背後，可以手動關閉）內建Google助理且支援Voice Match技術可以辨識不同使用者。無論是iOS或是Android系統的手機皆可安裝Google Home後進行相關設定來啟用。

在手機上安裝Google Home app之後，插上電源後即可為Nest Audio設定Wi-Fi。設定好Google Nest Audio後，可以進一步串聯其他支援Google智慧家庭平台的智慧設備（例如智慧插座、米家智慧家庭設備等等、LG指定機種的智慧家電等），讓你用OK, Google的指令就可以跨平台控制各品牌的智慧家電。根據Google提供的資訊，Google智慧家庭平台現可控制 5,500 多個​品牌​、總數5萬多種以上的智慧型居家裝置。

Google Nest Audio設定流程。（手機截圖）
Google Nest Audio設定流程。（手機截圖）
Google Nest Audio設定流程，包含了是否啟用Voice Match。（手機截圖）
Google Nest Audio設定流程，包含了是否啟用Voice Match。（手機截圖）
Google Nest Audio附贈14日YouTube Premium資格。（手機截圖）
Google Nest Audio附贈14日YouTube Premium資格。（手機截圖）
Google Nest Audio可以設定預設音樂來源以及新聞來源。（手機截圖）
Google Nest Audio可以設定預設音樂來源以及新聞來源。（手機截圖）

Google Nest Audio可以讓你透過語音的方式，為你播放YouTube Music (免費版和付費版)、Spotify (免費版和付費版)、KKBOX、 MyMusic等平台的串流音樂（上述付費版需要額外有會員資格，否則僅支援免費版服務）。根據實際操作體驗，若使用Spotify (免費版）做為預設的音樂播放項目，在辨識語音命令上，準確度待提升（可能是免費版本音樂數量較少的緣故）；相對來說，YouTube Music 免費版本在內容搜尋上更為準確。

在家中已經有Chromecast的前提下，你也可以使用Nest Audio在指定房間的電視（例如客廳電視，端看使用者為裝置的命名）中播放你在特定位置所拍攝的照片（例如美國紐約），過程中完全不需要手動。還可以透過Google Duo程式撥打語音通話，甚至是市話，或者也可用於廣播（Ok Google，廣播「訊息內容」），就可在家中串連的所有音箱中播放指定訊息。

相對來說，Nest Audio的音效相對於Nest mini來說更渾厚不少，聆聽重低音的音樂，也更能感受到震撼。對於喜愛音樂環繞的朋友來說，絕對會是比Nest Audio更優質的選擇，也可選購兩個來呈現立體聲音效，在家中營造有如家庭劇院的感受。

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(科技)

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