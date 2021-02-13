名列世界遺產、日本佛教真言宗本山醍醐寺發下宏願來迎接建寺1150周年，將投資京都的衛星新創公司TerraSpace(テラスペース)，目標是2023年發射1顆6U立方衛星，衛星內設

太空寺廟，取名淨天院劫蘊寺，也是供奉醍醐寺本尊藥師如來，專案從本月啟動。

據TerraSpace網頁介紹，該公司會與醍醐寺共同成立劫蘊寺實行委員會，主理宇宙寺廟業務，此寺廟旨趣是以佛法鎮護宇宙，為了包含地球在內的宇宙全體和平、人類的宇宙活動安全，會定期舉行太空法會。雖然衛星還沒上天，首場法會已於8日舉行。

搭載劫蘊寺的6U立方衛星約1.5小時繞行地球1周，採低軌道，離地表高度約400到500公里內部分為2層，底層是衛星基座單元、物聯網單元、地面攝影用感測元件等，上層中央是藥師如來，另有本身就象徵宇宙的曼荼羅畫與其他法器。

物聯網衛星也可以幫助監控和守護行動電話訊號無法到達的深山間各種文化財，或許是醍醐寺想到這點子的來源。醍醐寺內包括本殿、五重塔、三寶院等的下醍醐，到醍醐水流出的藥師堂等上醍醐，之間就有險峻山道，徒步約需1小時。

各方的介紹並沒有透露具體發射地點與日期，醍醐寺投資的金額也未透露，雙方僅稱是「業務提攜(類似業務互助合作)」關係。

醍醐寺始建於日本貞觀十六年(時任天皇為清和天皇惟仁，西元874年，較中國唐太宗貞觀年號晚200餘年)，除三寶院外的所有寺院主要建築，幾乎都在10世紀中葉以前就已建成，也由於寺方和清和、醍醐、朱雀、村上等天王與藤原、村上源氏等掌權公卿歷來關係密切，香火不衰，也獲得較完整修繕，即使在大權由公家權門轉向武家後也未改，豐臣秀吉病逝前 5個月還在醍醐寺舉行過賞花宴，當日與會各大名(諸侯)與家眷所做和歌原稿，至今仍被保留在三寶堂中。

(中時新聞網)