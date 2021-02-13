年節假期連放好多天，擔心疫情升溫也不好趴趴走，這時候最理想的娛樂莫過於看片，而如今仍不斷被電影台重播的經典電影《哈利波特》，小童星們可愛機靈的模樣，在現實生活中早已看不到了，大家都搖身一變成了大人，而變化最大的，不是主角哈利波特，而是在片裡一直欺負他的癡肥表哥達力。

經典奇幻電影《哈利波特》一演十幾年，觀眾等同是看著戲中小演員從童年走向壯年，當初的傲嬌萌「妙麗」艾瑪華森，如今成了迪士尼御用公主、真人版《美女與野獸》的貝兒，當年呆頭呆腦的「奈威」馬修路易斯，則是整個人抽高，成了男人味十足的超級型男，而「女/男大十八變」冠軍另有其人，在劇中飾演胖呼呼惡霸表哥「達力」的哈利梅林，其實一直有出現在影迷面前，最新的作品是在Netflix神劇《后翼棄兵》中，飾演被女主角貝絲狠狠打敗後，就此對她有了情愫的癡情棋士Harry Beltik。

飾演「達力」的哈利梅林今年已31歲，整個人抽高又變瘦，竟變成眼神羞澀的白淨小生。(圖／達志提供)

從《哈利波特》第一集就站穩欺負主角專業戶位置的「達力」哈利梅林，隨著每一集的播出，他卻是變得更加魁梧肥碩，看不出來有任何「抽長」的跡象，但哈利梅林多年後再走紅毯，卻是幾乎甩肉甩掉了半個人，他也在訪談中坦言，其實在《哈利波特》最後兩集拍攝時已經慢慢在減肥，當時超怕因不連戲而被換角，不能演到最後。

今年已經31歲的哈利梅林，結束《哈利波特》拍攝後，仍在影壇發展，如今他整個人變得纖瘦斯文，眼神相當柔和羞澀，完全沒了當年的「胖虎感」，還曾跟詹姆斯法蘭柯、連恩尼遜合作，默默積攢著經歷，哈利梅林曾坦言，當年他進了戲劇學校上學，會減肥不是因為對自己不滿意，而是體認到想拿下他想要的角色，不調整身材是不行的，因此開始克制飲食，從101公斤減到72公斤，笑言減肥成功後就擺脫童星時期的一切，開啟事業新篇章，「因為沒人會再把我當成達力」。

(中時新聞網)