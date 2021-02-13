不少網路討論賓士C系列代表的形象是8+9，有人好奇那開Benz GLC休旅車的形象又是什麼？有網友認為一樣8+9，不過卻遭眾多網友吐槽這是典型的「我不好別人也一定不好」，為酸而酸。更有GLC車主的兒子跳出來，說老爸是傳產中小企業主，辛苦打拚一輩子，公司養了近100個台灣家庭。

有網友在論壇《mobile01》發問：「開Benz GLC 給人形象是什麼？」，表示「剛好看到板上討論開賓士C系列形象等於是8+9，好奇問一下，開Benz的休旅給人家什麼感覺呢？」。

有網友回：「一樣8+9⋯或是販毒所得！」，立刻遭到其他網友吐槽：「我不好別人也一定不好，就算車開的比我好也一定是幹壞事或天天吃泡麵買的！非常典型的自我安慰心態。」、「每次看到那種回復~ 就替他們覺得很悲哀~就只是為了酸酸~ 而酸~」、「販毒才開GLC???那我看還是收一收賣麵粉好了」。

更有車主兒子跳出來回：「我爸就開GLC 63 coupe，他一輩子辛苦打拚，做的是傳產的中小企業，公司底下養了近一百個台灣家庭。說什麼賣毒才開得起賓士什麼的，一來不是你見識短淺，二來就是你身邊開得起好車的人就是做不法勾當的。說真的，你們很可憐。」。

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(中時新聞網)