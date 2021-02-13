牛年到，你打算如何度過美好的春節假期！近兩年興起的Podcast，成為了不少人偏好打發時間或是自我學習的管道！如果你正在尋找Podcast清單，不如來看看

【KKBOX推出年節Podcast策展 新春特輯超豐盛】

因應年節期間特別的需求， KKBOX 也特別推出「過年前！居家整理術」、「學完就用！過年溝通術」以及「過年部署！你準備好了嗎？」等與過年有關的 Podcast 主題策展，讓大家除了聽音樂外還有更多有趣的 Podcast 主題可以選擇。無論是應該如何斷捨離，開啟一段新人生！或是過年與親朋好友的智慧溝通術，或是眾多與新年相關的趣味話題，包含年菜、春聯、親子趣味儀式等，應有盡有十分豐富！

KKBOX推出Podcast主題策展，年前到年後都讓你元氣滿滿。（摘自KKBOX官網）

【MyMusic Podcast讓你新年最開運 犇出好新年】

慣用MyMusic的平台，也有不少新年專屬Podcast可以享用。如果是喜愛音樂主題《不只音樂more then music》匯集藝人專訪、編輯觀點、趨勢解析及音樂評論等MyMusic獨家Podcast節目， 好歌讓你一聽就懂。《過好年Podcast特輯》則精選歲末年初除舊佈新、拜拜祭祀、團圓飯長輩防禦術等相關節目，讓你新年再不怕跟許久不見的長輩尬聊！

MyMusic推薦Podcast頻道與節目，讓你新春尬聊無極限。（摘自MyMusic）

(科技)