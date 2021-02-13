很多人不喜歡的「裝熟」，意外成為救援神招，一名美國男網友，日前逛賣場時，發現一名女子似乎正在被陌生人騷擾，該陌生男子講話非常不禮貌，女子也有發現男網友在觀察他們，因此用眼神向男網友求救，他決定幫助女子，過程全用手機拍下，掀起大票網友熱議。

當男網友布蘭登（Brandon Robert），發現一名年輕女子疑似被騷擾，由於女子當下明顯表現出害怕的感覺，布蘭登形容「她個子嬌小，騷擾她的男子身型巨大許多，她看起來非常不舒服」，」布蘭登觀察兩人一段時間後，期間也與女子眼神交會數次，最後布蘭登決定幫助女子。

布蘭登直接走過去向女子打招呼，他先說「天啊，嗨！」，女子也很機靈，馬上知道布蘭登想法，布蘭登接著說「我和我阿姨一起來的」，這時女子回答「你是說克萊兒阿姨嗎」？兩人看起來相當熟識，布蘭登也自然而然與女子一同離開現場，成功幫助女子解圍。

直到遠離陌生男子，女子才說道「真的謝謝你，他一直問我要不要去他家，他好變態」，布蘭登確認陌生男子沒有動手撫摸女子後，兩人就分道揚鑣。影片曝光後，許多網友稱讚布蘭登神救援，認為他做得非常好。美國一名社會心理學教授麥克安德魯（Frank T. McAndrew）曾說，「許多女性其實感受的到，試圖接近他們的男性們，是否對她們有性趣，那種讓令人不安的感受，一點都不好受」。

(中時新聞網)