春節連假是返鄉及旅遊旺季，南來北往容易增加疫病傳遞風險，防疫關鍵時期減少出門人擠人，宅在家成為最佳的避風港；加上教育部日前宣布，為加強各級學校防疫整備及校園環境消毒，中小學延後至2/22開學，進而帶動宅經濟持續發燒，傑昇通信特別針對新春需求，推薦適合電玩、追劇的手機，以及全家同樂的任天堂Switch。

春節防疫宅在家推薦機型，有它就不怕無聊。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

北台灣連鎖通信門市─傑昇通信指出，任天堂Switch原本就是熱銷商品，Switch主機原價是9,780元，趁春節期間至傑昇通信購買，現折500元，再加贈hoda玻璃保護貼，入手更超值。再者，新冠肺炎疫情未見明朗，以往追劇用的iPad，因近期聲名大噪的ClubHouse只推出iOS版本，討論區也有傳授持Android手機的用戶，可入手iPad來玩，意外掀起一波搶購熱潮。

平板不是只有iPad，三星熱銷Galaxy Tab A7，厚度僅7mm更能與Galaxy智慧型手機完全同步，即使使用平板，也不會錯過任何重要來電；若離開Wi-Fi覆蓋範圍時，可啟用自動熱點（Auto Hotspot），維持與Galaxy智慧型手機的連線，輕鬆分享資料。大螢幕手機詢問度也很高，像是6.7吋的SAMSUNG Galaxy A71 5G，採用Infinity-O極限全螢幕，以20：9顯示比例搭配窄邊框，不論玩手遊、追劇、瀏覽網頁或進行多工任務，皆能享有沈浸式的視覺體驗。

春節期間除了追劇，就是玩手機遊戲殺時間，若要推薦打手機遊戲的品牌，非ASUS ROG Phone 3莫屬，從核心性能到外觀電競風格，6000mAh超大容量電池，還有各種針對遊戲打造的配件生態，是網友公認最強的遊戲旗艦手機。另一國產手機品牌HTC U20 5G手機，不僅支援5G全頻，6.8吋超大螢幕，搭載5,000mAh電池，也是追劇、玩手遊的好選擇。

有「CP值之王」稱號的小米，趕在2020年底推出小米10T，配備立體聲雙喇叭，且通過高解析度音效認證，影音效果有相當不錯的娛樂體驗，加上擁有大電量電池幾乎是現在手機的標準，小米10T具備5000mAh電池，現在購機還享原廠兩年超長保固，用12,990元的中階價格，就能擁有旗艦享受。

(科技)