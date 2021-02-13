明星一舉一動都是外界焦點，但不少藝人夫妻卻無端「被婚變」，其中，「國民女神」陳妍希和大陸小生陳曉就屢次遭唱衰「被離婚」，但小倆口懶理酸民，已行動破解婚變謠言。

陳妍希因拍電影《那些年，我們一起追的女孩》晉升成為「國民女神」，而她也因在2014年接拍古裝劇《神鵰俠侶》飾演小龍女，而與飾演「楊過」的陳曉擦出愛火，小倆口大方認愛後，在2016年結婚並迎接兒子「小星星」，幸福組成一家三口。

陳妍希因拍電影《那些年，我們一起追的女孩》晉升成為「國民女神」。（圖／本報系資料照片）

由於小倆口對家庭生活低調，也讓一家三口的日常很受矚目，甚至還遭網瞎傳婚姻亮紅燈，不過陳妍希和陳曉的感情其實好得很，雙方不時會在網上互動，陳妍希生日時，陳曉也大方曬「老公視角」的陳妍希美照，為老婆慶生。

陳妍希絕美彈吉他。（圖／取材自陳妍希 Michelle臉書）

而「小星星」在2020年底過4歲生日時，陳妍希還自彈自唱、寫給兒子小星星的同名歌曲《小星星》，影片中，陳妍希肉臉消風，她頂著巴掌小臉蛋、四肢超纖細，陳妍希還俏皮綁著高馬尾、頭頂蝴蝶結髮飾，整體看起來像個少女，狀態維持得極佳，陳妍希噴母愛直呼：「生日快樂，我的星星」，陳曉事後也轉發陳妍希微博並寫下：「健康，平安！生日快樂」，夫妻齊為兒子慶生。

雖然陳妍希、陳曉對婚姻生活低調，不過他們談到另一半都散發滿滿幸福氛圍，陳曉日前宣傳《了不起的兒科醫生》玩起認女星童年照遊戲時，陳曉不僅一眼就認出陳妍希的童年照，他看一眼就秒說：「這不是星星嗎？」

陳曉一眼就認出陳妍希的童年照，還面露寵溺表情說：「星星的媽咪」。（圖／取材自微博）

陳曉開心拿著陳妍希的童年照，他還面露寵溺表情說：「星星的媽咪」，陳曉雖然沒說出「陳妍希」三個字，不過他對老婆的暱稱超甜，間接曬恩愛閃翻全場。

外界都好奇夫妻倆是否有意願生2胎，對此，陳妍希過去就曾向《中國時報》表示：「生2胎一直在我們計畫中，能有弟弟或妹妹陪星星當然是很棒的事」，如果有好消息再跟大家分享。

(中時新聞網)