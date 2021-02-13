一提到「劉樹添」三個字，只要是海外台商沒有人不知他在泰國的事業和親切的為人，毫不遲疑豎起大拇指點頭按讚，「望之儼然，即之也溫」，談起話來如沐春風令人難以忘懷。他是現任亞洲台灣商會聯合總會總會長(以下簡稱亞洲台商總會)，二○二○年七月在新冠疫情最嚴峻之時臨危受命，要帶領海外台商突破困境，尋找新的策略和方向。

一九八八年，劉樹添響應已故總統李登輝南向政策赴泰國投資設廠，成立泰國第一琺瑯工業，經過三十年努力，目前已是泰國最大琺瑯鍋具代工廠，法國第一品牌LE CREUSET 、美國惠而普等精品鍋具大廠皆為其客戶。

泰國創業三十年有成 見證金融市場起伏

創業篳路藍縷，他回想，三十年前資訊不發達加上語言不通，產品損耗率高，品質參差不齊，無法如期交貨，初期投資一億五千萬三年內全虧光，於是他出售中壢約一千六百多坪廠房，籌出九千萬資金再投入泰國工廠，磨了三年營運仍不見起色。

「不能說倒閉就倒閉」，當時泰國廠員工已有三、四百人，肩負著數百個家庭生計及社會使命，他咬緊牙關到處尋找會做琺瑯鍋壺的人才，四處碰壁之後心想，台灣的琺瑯產業用的也是泰國勞工，六年時間一到，這些泰勞必須回國重新續聘，便派人到機場舉牌招募員工，一舉找到十二名回泰國的勞工。

「這些員工都已經在台灣磨練六年，有技術水準」，他大膽起用這十二名泰國員工為幹部，「一個教二十個」，營運漸有起色，彼時資金仍嫌不足，又再賣出位於復興北路一層約一百二十坪的商辦，轉出五千萬資金再投入泰國工廠。

「真的是很大的賭注」，這一次投資連他太太都出面阻止，「把所有錢投進去，萬一失敗了怎麼辦？」一九九五年挹注最後的希望，正好找到在琺瑯產業有多年經驗的台籍總經理林進金操盤，營運逐漸步入正軌。

天公疼憨人，努力終得上天的眷顧，一九九七年亞洲金融風暴，泰銖大貶，一美元兌二十五元泰銖下探一美元兌五十元泰銖，當時出口貨櫃以美元計價，「一個貨櫃十萬美元，就是二五○萬泰銖，利潤一○％計算，出一個貨櫃賺二十五萬泰銖，加上泰銖貶值一倍，出一個貨櫃等於賺二七五萬泰銖」，一個月出三十個貨櫃賺七、八千萬，半年下來，過去所有的挹注全部回本，連貸款一併還清。

事業交棒二代 服務台商僑團回饋鄉里

劉樹添在泰國的事業大致可分為三個時期，第一個十年為創業時期，在風雨飄搖中屹立，由虧轉盈，第二個十年為黃金十年，每年獲利皆成長，到第三個十年，他認為，自己年輕時從一千元開始起步，到現在賺了些錢，過程中起起伏伏，身心疲憊，便把事業交給三個兒子經營，自己退居幕後。

雖是退隱幕後，三個兒子仍不時向老爸請益經營之道，他心想，「一直解危，恐怕阻礙孩子的成長，乾脆到外面參加社團，讓孩子自己做決策」，因此第三個十年，他全心在外服務台商僑團，公益回饋當地鄉里。

一開始他加入扶輪社，後來成為扶輪社社長，隨後創立泰國彰化同鄉會擔任創會會長，同時也是泰國拉加邦台商聯誼會會長、高爾夫球隊隊長。二○一五年當上泰國台商總會長，原本一任任期兩年，因其表現有目共睹，會員捨不得他卸任，高票當選再延任兩年，二○一九年卸任之後，馬上又被推舉為亞洲台商總會總會長，於二○二○年七月上任。

跟進政府南向政策 為台商前途奔走謀福

劉樹添擔任泰國台商總會長期間，適逢蔡英文總統推動新南向政策，他跟著政府的政策接待來自台灣公私立機關、企業、學校的訪問團，積極介紹泰國的投資政策及環境，成功協助20%以上的台商在泰國落地生根。同時鼓勵泰國台商與國內信保基金合作，貸款金額達一億美元，不但台商赴泰有充沛的營運資金，四年下來信保基金也有近二千萬的獲利進帳，可謂雙贏策略。

台商許寶祿被劉樹添的積極熱心所感動，看到台商總會辦公室僅有一百四十坪空間，連展示、國際會議的地方都不夠，便主動捐贈在曼谷近五千坪的土地做為泰國台商總會的總部大樓，目前已完成過戶手續，與當地政府爭取後續的基礎建設。

值得一提的是，劉樹添在擔任泰國台商總會長時期，與當時泰國大使童振源往來密切，一起討論泰國台商事務，二○二○年五月童振源被總統蔡英文拔擢回國擔任僑務委員會委員長，沒想到同年七月劉樹添接任亞洲台商總會總會長，上天巧手安排，兩人又再度碰頭，為海外台商的前途奔走謀福。

「他當委員長，我當台商總會長，一個星期到僑委會開好幾次會」，劉樹添笑著說，「委員長說要弄個辦公室給我上班」、「好意啦！表示我經常到僑委會開會，互動很好」，強調自己跟童委員長關係密切，對於政府政策一定配合到底！

擘畫「台商營運總部」 根留台灣 發展自有品牌

劉樹添認為，亞洲台商到海外投資已二、三十年，生產製造技術已相當成熟，可惜很多都是幫歐美大廠OEM代工，沒有自己的品牌，因此上任亞洲台商總會長第一要務即是協助亞洲台商轉型，發展自有品牌。

起初他循信保基金模式，建議僑委會成立「品牌發展基金」，台商可依此管道貸款籌措資金，舉例來說，「Ａ企業發展品牌需一千萬元，自己出資五百萬，品牌發展基金擔保五百萬，未來公司若有營收獲利再以一定的比例乘數回饋基金會」，確保基金充裕可幫助其他的企業，然礙於政策法規，執行尚有難度，目前先與僑委會合作落實品牌教育宣導，促成「海外台商精品獎」選拔，鼓勵台商由代工轉型品牌，提升國際行銷能力。

第二要務是積極擘畫「台商營運總部」。劉樹添說，海外台商技術能力扎實，成品及相關零組件已漸漸在地生產，唯關鍵原材料必須從台灣購買，但台灣未加入東協，中小企業在關稅壓力下，可能轉向他國採購原材料，如此一來，「台商與台灣經濟完全脫鉤」，若能在台灣成立亞洲台商總部，可將研發單位留在台灣，發展自有品牌，以「台灣接單、東南亞生產」的營運模式，實現根留台灣的目標。

亞洲台商營運總部的構想一發表，馬上引起台北市長柯文哲、新北市長侯友宜及桃園市長鄭文燦三位縣市首長的興趣，紛紛提出用地延攬總部在該縣市設置，幾番的會議討論，目前最有可能落腳接近國門的桃園青埔預定地。

自許「全職的總會長」 深化台商與產官學互動

劉樹添也透露，已有多家亞洲台商會員願意回台投資，過去中美貿易戰帶動台商回流，政府順勢推出「回台投資三大方案」，許多大型企業及高新企業受惠，而東南亞台商多屬傳統中小企業，並不在三大方案內，盼政府有更多的獎勵措施，像是五年免稅、七年減半的稅則優惠，吸引更多台商回台設企業總部。

劉樹添在泰國的事業已交棒二代，無需擔憂，一個月回一次泰國足矣，但疫情嚴峻，來回必須隔離二十八天，索性留在台灣。就任一百八十天以來，他至少參加二百場活動，幾乎是一天一個行程，積極為台商尋找合作機會，像是與中正大學簽署農業合作意向書，連結工業總會，加深海內外台商的交流，以及組團參訪工研院，讓台灣的發明專利有機會商轉變現等，他笑著說，自己是「全職的總會長」，這一年會全心留在台灣，深化海外台商與本地產官學界的互動。

本文作者:洪寶山

(本文摘自《理財周刊1068 1069期》)

《理財周刊1068 1069期》

(中時新聞網)