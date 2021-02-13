相信不少人都會有過這樣的經驗，外出到餐廳用餐時，無論是一般餐館還是大飯店，點完餐後服務生會立即將菜單收回去，對此，美食部落客就公布3大原因，表示這是開餐廳的友人向他透露的，更分析第3點最為黑暗，「不可不防」。

大陸美食知名部落客《小乾倩倩的遊戲美食》日前在網路上分享，每到餐廳吃飯，無論是小餐館還是大飯店，點好餐後服務生總會第一時間把菜單收回，這小小的舉動可能會讓某些人產生負面印象，「影響用餐的體驗感，有時候要加點菜都超級麻煩，菜單拿來拿去的，直接放在桌上不好嗎？」

而《小乾倩倩的遊戲美食》則表示，開餐廳的友人私下向他透露，服務生急收菜單有3大原因。第一，因菜單成本高，很多餐廳的菜單都花了不少錢製作，菜單若不及時收回，繼續留在客人手中，容易造成損毀，加上數量有限，若碰到尖峰用餐時段，恐怕會發生客人無菜單可看的窘境。

第二，是防止同行模仿菜單上的創意，有很多餐廳的菜單，是老闆在創業前花費一番心思所構想出來的，通常充滿著店內的特色和創意，所以服務生點完餐後即時收走菜單，是為了防止同行抄襲。第三點則是有些狡猾的餐廳會出現「陰陽菜單」，即為櫃台擺放的菜單價格，比客人原本點菜的菜單價格還要高，待客人結帳時海撈一筆，讓他直言這情況不得不防。

不過有網友直言第三點應該很難發生，畢竟現在網路發達，「陰陽菜單那個根本沒用，自己點多少錢的東西應該都有印象」、「陰陽菜單的店，基本上google查詢店家正確菜單，接著對應價格就不會被騙」。

(中時新聞網)