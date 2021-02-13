由民間團體成立的罷免台中市第2選區立法委員陳柏惟行動聯盟「刪Q總部」，1日正式在沙鹿區啟動，預定在春節前後完成連署提案，力拚綁定8月28日國民黨反萊豬公投。

罷免基進黨立委陳柏惟的「刪Q總部」，提議領銜人楊文元（阿文）、市議員羅廷瑋及立仁里長鄭伯其2月初在成立總部時，曾表達對陳柏惟挺萊豬、不關心中火議題及諸多脫序言語及行為的不滿，怒轟陳柏惟不配當立委。

楊文元指出，他是龍井土生土長的在地人，過去曾是陳柏惟支持者，陳曾說過若選上就要讓中火在春節關1天，但春節時他根本還沒上任、無法行使職權，痛批陳柏惟是一個使用詐術的人。

楊文元說，陳柏惟在立法院及臉書發言經常脫序演出，心思也沒放在地方，例如成立內交部、中共抽海砂是為了開闢潛艦伏擊區、打手槍打到住院、放話在立法院1打35、外縣市服務處比選區內的還要早成立，甚至還在臉書推廣萊豬，表決時也力挺民進黨政策，當起民進黨的打手，以上種種都是他不適任的原因。

另外，根據「罷免陳柏惟」臉書粉專上之前的貼文也指出，罷免理由有作為中火所在地龍井區的區域立委，陳柏惟當時曾稱「當選後會讓中火在農曆春節關一天」，但到現在改口「中火轉小火」，才短短一年就對地方福祉輕易退讓讓他做完4年還得了，另外陳柏惟「同意萊豬進入餐桌，危害下一代」。

然而面對罷免聲浪，陳柏惟則是表示，罷免要有正當理由，尊重罷免團體的想法，會持續專注在立委的工作，這就是民主、坦然接受，當然也會正面迎擊，會讓他在國會問政、地方建設爭取以及積極跑攤，讓大家知道在台灣的民主中，還有一群為政治革新在努力的年輕人，這是健康的事情，歡迎挑戰。

陳柏惟爭議事件懶人包。（圖／合成圖，素材取自陳柏惟臉書、達志影像、本報資料照；陳友齡製圖）

罷王成功陳柏惟危險？顏寬恒重話批怠職內幕

(中時新聞網)