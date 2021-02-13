大陸1名人妻當初結婚時，體諒夫家家境不好，僅收下4萬聘金，娘家甚至拿出86萬作嫁妝；沒想到婆婆得知她的娘家有錢後，竟要求她幫忙出20萬做為丈夫弟弟的聘金，她暴怒之下嗆婆婆「20萬有借據都好說，沒有借據的話，孩子改姓、我跟妳兒子離婚」，驚人言論在當地傳開，許多人都說婆婆要求太過分，人妻嗆得有理。

據《網易新聞》報導，該女子與老公是在外地旅遊時相識，2人相戀並論及婚嫁時，她知道男方家境不好，因此只要求1萬元聘金（約台幣4萬3千元），而她的父母還拿出20萬元（約台幣86萬）當作嫁妝，希望她嫁去後生活不至於清苦；某日她的婆婆向她要求，因為她的小叔準備結婚，但小叔妻子的家中要20萬聘金，婆婆希望她作為大嫂能幫忙出。

該女子認為家人互相幫忙是應該的，但20萬並非小數目，希望能用借的方式，簽署借據讓對方慢慢還，沒想到婆婆聽到後臉色大變，認為她太小氣，雙方爭論不休，最後她使出殺手鐧，脫口說「行，20萬我出，有借據甚麼都好說，沒借據我讓孩子改姓，然後跟你兒子離婚」。

聽到這裡，原本氣炸的婆婆瞬間啞口無言，不再詢問出錢一事；女子的老公事後責備她為什麼要這麼說、對長輩不禮貌，但她回嗆「我是有錢，但這錢是我的，憑甚麼平白給別人」，她說是婆婆先以不禮貌的方式待人，她提出條件合情合理，但婆婆只是想要平白跟她要一大筆錢。

(中時新聞網)