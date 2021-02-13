開心過新年，春節圍爐團聚，總是少不了豐盛大餐，加上喝酒助興小酌一番，過年期間餐餐無忌，大魚大肉山珍海味，小心痛風找上門。衛生福利部臺北醫院風濕免疫科醫師蔡凱倫主任表示，只要注意6法則，包括繼續用藥、適度喝水等，就能遠離痛風問題，過年也能開心出遊。

醫師蔡凱倫主任說，痛風發作起來，就連風吹過都會感到疼痛，是一種常見的關節炎，好發在大腳趾、腳踝、膝蓋等部位，通常一痛起來就會整天痛到無法行走。痛風形成的原因是關節內有尿酸結晶沉澱，所引起的免疫反應，身體尿酸濃度不穩定時，就會引發急性關節炎，而大吃大喝，就是引起尿酸濃度不穩的最大兇手之一，蔡凱倫分享3要、3不法則，幫助有效遠離痛風。

◎三要

第一，要持續用藥。若原本就有使用降尿酸藥物（如痛酸立克、福避痛、達理痛、優諾等），應繼續按時服用藥物，有按時服藥，當然發作機會就越小。

第二，要適度喝水。適度的飲水，可以幫助尿酸從腎臟排除，減少尿酸的堆積。

第三，要保暖。痛風好發在末端關節不是沒有原因，越冷的地方，依物理原理溫度越低，結晶更容易沉積，光是天氣冷，腳冰，就可以讓痛風發作。

◎三不

第一，不吃高普林食物。諸如內臟類:牛肝、牛心、豬肝、豬心、雞肝、雞胗、雞腸、雞心、鴨肝，有殼海鮮蝦蟹等，這類每100公克含100至1000毫克普林的高普林食物，盡量不要吃。真的很嘴饞，建議淺嚐即止，不要超過半顆拳頭的量，減少痛風發作機會。

第二，不喝酒精和含糖飲料。高普林的啤酒、酒精濃度高的烈酒，以及含糖飲料如珍珠奶茶，都會抑制體內尿酸的代謝，進而讓尿酸在體內堆積更多。

第三，不要熬夜。熬夜身體代謝更差，尤其是不少民眾常常打麻將至通霄，除了痛風發作，還有其他問題都容易發生。

(中時新聞網)