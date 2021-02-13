南韓24歲女星文佳煐出道15年，從一開始的跑龍套演員或是和超夯男團合作的戲劇小品，都未能讓她被肯定，近期她在漫畫改編的同名韓劇《女神降臨》演出女主角，讓她真的成為大家的「女神」；而文佳煐出演的各種節目又被挖出討論，她大秀一口流利德文解救男偶像，在她爆紅後再度引起話題。

日前漫改韓劇《女神降臨》播出完結篇，女主角文佳煐精采的演技和真女神的外貌，終於讓她成為新一代內外兼具的女主角，不是空有外表而已；爆紅後她的過往更被翻出來一一檢視，大家才發現她不是花瓶，還是個精通德文、英文和韓文的學霸女神。

文佳煐在節目上一口流利德文，讓觀眾印象深刻。(影片/ 取自YouTube)

文佳煐踏入演藝圈除了在演戲方面專研，她也有出演一些綜藝節目，2020年她參加美食類綜藝節目，和男星奉太奎、男團Astro成員文彬當內外場小助手；其中有一集節目文彬在接待外國人，對方打招呼卻吐出「Guten Tag」，聽不懂的他很慌張，用手機翻譯也不知如何應對，只好求助於文佳煐。

沒想到文佳煐和外國客人打招呼後，得知對方是德國人，立刻以超流利的德文幫他帶位、點餐和解釋菜單，面對客人的攀談也處之泰然；德國客人的韓國朋友不禁好奇問，「德文怎麼這麼好」，文佳煐則笑笑地解釋，「我在德國卡爾斯魯爾出生」，對方稱讚她德文說得很好，她也謙虛地說沒那麼好。

後來文佳煐在其他綜藝節目上，也曾透露，平時和親姊姊對話也都三國語言混著講，韓文、英文和德文穿插，沒有固定使用的語言，所以還笑說自己沒有母語，依舊謙虛地說，「我3種語言都不算精通」。

(中時新聞網)