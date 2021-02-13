講到舊石器時代，你腦海裡出現怎樣的想像畫面呢？可能是男性身上披著一件由動物皮做成的衣服，手拿著石塊或長棍棒，追著動物跑著。而女性正拿著編織好的籃子，沿著森林走著，看看有沒有可以食用的蕈菇或莓果。

有種飲食方法稱為「穴居人飲食法」，或說是「舊石器時代飲食法」，正是一種提倡現代人改吃穴居人食物的飲食方式。(圖/照護線上提供)

在一萬年前到兩百五十萬年前人類還沒進入農耕社會的時候，每個人家裡不會貯存太多食物，因此每天睡醒一睜開眼，就要開始思考今天得去哪裡狩獵，或去哪裡採集食物。假使評估這裡的食物資源已經減少，就會舉家遷徙到下一個住處，繼續狩獵和採集。

現代人雖然也是為了三餐而奔波，但我們是為了買三餐的「錢」而辛苦，古代人則是為了尋找自己「真正的三餐」而忙碌，不僅感覺上不太一樣，實際上我們也吃的很不同。有趣的事情是，有種飲食方法稱為「穴居人飲食法」，或說是「舊石器時代飲食法」，正是一種提倡現代人改吃穴居人食物的飲食方式。

「舊石器時代飲食法（Paleo diet）」的理論基礎是，我們身體基因演化的速度跟不上人類社會進展的腳步！也就是說，人類身體基因和生理結構還停留在與數萬、數十萬年前石器時代高度類似的樣貌；因此，若現在大家改吃「舊石器時代可以選擇的食物」，會比較健康。

哪些算是「舊石器時代可以選擇的食物」呢？如果出發去狩獵，原始人可以吃到各種肉類，生活於海邊的人類會捕捉魚類，因此肉類和魚類都可以吃。另外則是一些野外的天然食材，像是水果、蔬菜、堅果、種子，這些都能靠著採集而獲得。

舊石器時代飲食來源。(圖/照護線上提供)

那麼在「穴居人飲食法」裡，哪些「不能吃」呢？現在許多人是靠著米飯、麵條、麵包等作為主食，但這些都是農耕生活後才出現的產物，因此幾乎像是小麥、米飯、馬鈴薯等這些碳水化和物都不可以碰，豆類也不行。牛奶、優格、起司等也是我們餐桌常客，但這又算是人類進展到畜牧業之後才有的，所以這些奶製品也不能碰。當然，精緻的糖、鹽、與各種加工食品都是後來才出現的產物，也被列為禁品。

舊石器時代吃不到的食物。(圖/照護線上提供)

所以當現代人實行「穴居人飲食法」時，三餐的選擇可能會是這樣的：

◆ 早餐吃烤鮭魚加一份水果（像是香蕉或哈密瓜）

◆ 午餐吃水煮豬肉，配上水煮蔬菜與堅果

◆ 晚餐吃烤牛肉配花椰菜，再加點草莓與藍莓

哇！應該是沒有過得這麼爽的穴居人，舊石器時代的人類應該很難每天吃到三餐，也沒有一天要吃三餐的概念。不過我們繼續看，在現代實行穴居人飲食法且真的很想吃點心時，要選什麼？沒錯，就吃胡蘿蔔條或水果吧。還有，當實行這樣的飲食法時，要多喝水但不能喝飲料（原始人沒有大杯珍奶可以喝喔！），當然也最好盡量多活動、運動，像過狩獵採集生活般的多鍛鍊體能。

「舊石器時代飲食法」的倡議者認為，當現代人放棄從農耕與畜牧獲得的食材，只吃狩獵和採集能獲得的食物，就能減輕體重、讓人血糖的耐受性變好、及讓血壓較受控制。然而，我們必須提醒大家，目前並沒有什麼長期追蹤研究，或大規模的研究能證實這是一個值得信賴的飲食方式。

從「舊石器時代飲食法」裡，我們最能採取到的智慧，就是要減少吃「加工食品」，少點添加了高糖份、高鹽份、高油脂的加工食品，對身體來說是很好的。那今天要減肥的時候，我們要試試看「舊石器時代飲食法」嗎？

其實這是個從原理到食物的選項都值得令人質疑的飲食方式，太過簡化人類的轉變。首先，狩獵採集者有超級超級健康嗎？並沒有，他們的平均年齡大約三十歲附近，有一半的兒童會在成年前死亡，感染和出血都是當時常見的死因，吃這些東西也無法增加他們的平均壽命。再說，舊石器時代的人那樣吃，不是因為喜歡，不是因為健康，而是因為他們沒有其他選擇。

實行舊石器時代飲食法。(圖/照護線上提供)

根據區域地形與氣候，常就會決定了生活在這裡的人能吃什麼。每個地區的食物選擇本來就不一樣。住在海邊的居民，很常出海捕魚，習慣吃海鮮就成為自然，總是吃著生長在內陸的居民沒機會吃到的食物。所以我們不能認定舊石器時代的古人就都吃得很像。事實上，他們在不同地區就吃著不一樣的食物組合。而就算是人類還沒大規模進入農耕生活時，也有些舊石器的人是會吃穀物的，畢竟也是要原本有發現這些食物，後續才能發展出耕作和畜牧的生活方式。

另外一點是，我們現在如果硬要採取「舊石器時代飲食法」，也不可能每天真的跑去打獵吧，也就是說，我們能買到、吃到的肉類仍舊是由畜牧業養殖出來的肉類，並無法類似早期人類吃的野味。同樣地，台灣的水果每樣都經過精心改良，來提高水果的產量、甜度、經濟價值，所以我們也不可能吃到原始人所吃的低糖水果。

從石器時代到現在，或許我們基因上沒有來得及有太多的變化，但我們不只是身體上還沒適應現代的飲食，腦袋、想法也還沒有改過來，並不是一味遵循古法就是好。人類不斷變化，環境不斷變化，細菌也在變化，病毒也在變化，我們的生活方式不斷變化，我們只能去找到符合現自生活之中最好的選擇，提高生活的靈活度，不要依賴單一種飲食策略，應該是更好的生活方式。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)