新冠肺炎雖然讓部分產業停擺，但也帶動自媒體更加興起，許多明星、網紅紛紛開YouTube頻道拍片，為了快速吸引網友眼球，不少妙齡美女都樂意秀出好身材，加上一些特定主題打開知名度，像這名年僅23歲的日本寫真女星高梨瑞樹，最近上傳一支裸體圍裙的影片，還不慎走光露球，讓許多男粉絲看得血脈賁張。
高梨瑞樹擁有水汪汪的大眼睛和招牌虎牙，笑起來非常可愛，一頭及胸黑色長髮又顯得清純，難得的是，她的身材無敵不科學，163cm的中等身材居然有F罩杯的豐滿上圍，當她穿著淺色碎花圍裙在廚房裡幹活時，仔細一瞧裡面竟然沒穿衣服，手臂一抬就能看到半圓的側乳，遊走在走光邊緣，超級引人遐想。
想不到真的穿幫了！高梨瑞樹邊洗鍋碗瓢盆、邊對著鏡頭說話時，由於手臂不停擺動，側乳當場從圍裙邊緣跌出，完美弧形被看光，還好後製單位有幫她加高梨瑞樹的小人頭遮羞，不至於露點，
這支影片上傳短短不到一個禮拜，就吸引54萬點閱，目前仍持續攀高，許多網友狂按讚，紛紛留言：「虎牙好可愛、頭髮也很漂亮，胸部形狀更是非常完美」、「裸體圍裙真的太棒了」、「沒有男人不會被吸引」、「好喜歡妳的影片」等，甚至還有南韓、墨西哥等其他國家的粉絲來簽到，魅力超級強大。
(中時新聞網)
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