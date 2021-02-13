過年期間，不少人會刮刮樂、買彩券試試手氣，結果是幾家歡樂幾家愁。台北市議員鍾沛君爸爸到巷口吃麵，順便買了一張2000面額的刮刮樂試手氣，沒想到竟刮中10萬元。

鍾沛君在臉書表示，向來没有偏財運的爸爸吃碗麵竟刮中10萬，與其說是轉運，更相信是媽媽捨不得另一半最近為了她煩惱不已，特別準備的新年禮物。

根據鍾沛君PO出與爸爸的對話截圖，透露是去巷口吃一碗台灣傳統「雜菜麵」，在回家路上順便買了一張刮刮樂，一不小心竟刮到10萬元，並祈禱家裡自今年起開始轉好運，每位家人事事都順心如意，一生都健康、平安。

鍾沛君也祝大家「鼠盡甘來,牛轉乾坤」，並笑說「本文絕非台彩業配」、「刮刮樂有賺有賠下手前請先數好壓睡錢」、「喔耶我要回家領紅包了」、「做公益也是必須」。

鍾沛君因年度健檢發現「右肺異常增生變化」，經醫師建議下馬上動刀，2月8日順利出院，並在主治醫師許文虎陪同下召開記著會，相當感謝醫護人員的照顧，也呼籲大家「早期健檢、早期發現，就有治療機會」，形容人生就像按下重啟鍵，希望盡速回到軌道上。

(中時新聞網)