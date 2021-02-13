2021金牛年是辛丑年，丑土生辛金，財富獲得會較辛苦，通靈大師江嘉葉分析了12生肖今年整體運勢，提醒經濟弱勢者切勿奢侈浪費，富者則請多做公益、功德，並提供吉祥物作為參考。

《兔》

吉星：天解，三合

凶星：天狗，吊客

今年運勢半吉半凶，有吉有憂，天狗星佔宮，吊客又臨身，若沒有很明顯對你的破壞傷害，就是有小人暗地裡搞鬼傷害破財之事，要小心提防免得破財人傷，凡是寧可直中求，不可曲中取，勿行夜路，駕車小心，免有外傷之痛，應於正月前祭改天狗凶星，多行善可化凶為吉，凡事謹慎，自可無憂，八月有血光關，要點光明燈祈福。

吉祥物：屬兔人不太懂得賺錢的訣竅，金錢關也相對保守，因此財富都累積得相當慢，想要發大財部是很容易，可以在自家冰箱上擺放數支單數的富貴竹，幫助你提升發財速度，讓錢財賺得更多更快。

補運法事：過年前點光明燈，四月祭改天狗星，八月祭改血光關，十月祭改吊客星。

《龍》

吉星：天德，福德

凶星：卷舌，三刑

今年運勢不錯，有吉星天德、福德，天星拱照，吉慶之照，財運喜事臨門，人逢喜事精神爽，精氣神都不錯，有貴人相助，諸事可亨通，尤其月到中秋格外明，只要不做惡事，凡事都可逢凶化吉，只是稍嫌討厭就是有捲舌凶神入宮，有是非口舌之禍，慎防小人衝撞，凡事以人和為貴，忍讓不與人爭鬥可德安泰祥和之美運。

吉祥物：屬龍人財運很旺，不怎麼工作已有錢財入袋，但就嫌身邊容易有小人作祟，從中妨礙財路，可以在客廳的西北方擺「仙人掌」，可化煞防小人，在東南方擺放萬年青能夠旺財運。

補運法事：農曆二月可到廟裡補運，宜常拜拜祈福。

《蛇》

吉星：華蓋，三合

凶神：白虎

今年有華蓋星壟罩，參加考試或工作上的升遷，心善不作惡者，努力用功，可望金榜題名，又見將星當令，財源不斷，生意興隆，交易順遂如意，又嫌凶神白虎侵入，吉凶相伴，若太平日沒有憂慮困惱之事，也會有小人暗中傷害破財，朋友見利失義，招惹是非，凡事要三思而後行，不可自作聰明，慎防外傷。

吉祥物：屬蛇人，財運其實不錯，可惜就是不懂得把握機會，常會猶豫不決，虎頭神尾，因此總是錯過賺錢機會，可以在窗台前養一些銅錢草，幫助你提升財運的同時，也能讓你個人分析能力更強，做事果斷。

補運法事：點光明燈，農曆四月祭白虎，六月祭天殺星，常參加消災法會。

★民俗說法，僅供參考。

(中時新聞網)