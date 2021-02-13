西洋情人節快到了，想送什麼禮物給另一半呢？運彩達人建議，不妨試試用一張運彩，讓伴侶感情升溫、互動熱絡，同時只要投注運彩滿額，還能參加「運彩網路會員 好禮月月抽」活動，就有機會抽中正夯的iPhone12 64G、Switch任天堂遊戲機、饗食天堂假日晚餐券等，讓今年的情人節過得不一樣！

《時來運轉》情人節靠它感情增溫 月月還可抽iPhone12

位於霞海城隍廟旁的雙贏運動彩券行，老闆陳雨生可說是資深運彩達人，他表示，因為店面旁就有知名的月老廟，所以每逢情人節，業績就特別旺，他推薦情侶今年可嚐試投注電競項目的英雄聯盟，除深受時下年輕人歡迎之外，兩人也能透過一同觀看賽事、討論比賽，讓感情更加升溫，還有機會贏得獎金！

為慶祝新的一年來到，台灣運彩推出「運彩網路會員 好禮月月抽」活動，網路會員只要在活動期間內，在台灣運彩官網線上購買運彩，不限玩法、不限球種，只要投注金額滿5,000元，就有機會抽中好禮。

網路會員只要在2月投注滿5,000元就有抽獎機會/截取自youtube

網路會員滿額抽獎好康獎項如下：頭獎為iPhone12 64G共3名、二獎Switch任天堂遊戲機5名、普獎「饗食天堂」假日晚餐券2張25組，活動走期為2/1的00:00 ~ 2/28的24:00，抽獎日為3/11(四)，中獎名單公告則在3/18(四)公佈於台灣運彩官方網站。

還在苦惱情人節要怎麼渡過嗎？單身的人可去霞海城隍廟走走玩玩，讓月老牽牽線，再去旁邊運彩行買運彩博得好彩頭，說不定幸運得主就是你！有伴的人可和愛人手牽手，一起看賽事買運彩，體驗觀看賽事的刺激感，感情必定增溫！

(中時新聞網)