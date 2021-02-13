去（2020）年大陸從台灣、日本和韓國等地採購高達320億美元（約台幣9000億元）的半導體設備，較2019年成長20％。但澳洲記者Craig Addison認為，大陸想藉此舉反擊美國制裁，就像買下可樂工廠而不知其秘方，囤積半導體設備的做法既傷害大陸晶片廠，也不利海外設備製造商，是損人不利己的行為。這讓他想起一句古老諺語：「每分鐘都有一個傻瓜」。

Addison在香港《南華早報》撰文指出，我們都知道囤積和製造半導體是兩回事，並且存在風險，就如同收購瓶裝廠以確保可樂供應，但完全不知道可樂秘方，況且使用半導體設備相當複雜，除了要有特殊的化學品、氣體甚至光波外，還需要高技術人才配合才能完成。

福建晉華就是典型案例，印證單獨使用設備是無法解決問題。這間公司在大陸官方砸56.5億美元資金力挺下，蓋了一座新的晶圓廠，取得最先進的晶片製造設備，其中包括應用材料（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）等美國供應商的設備。

但2018年11月，福建晉華因美光竊密案被美國列入黑名單，並封殺與美企業務往來。之後，應用材料、科林研等美企技術人員被迫撤出，福建晉華即使有閒置設備也無法生產1片DRAM（動態隨機存取記憶體）。

Addison指出，大陸囤積設備的做法，不僅傷害當地業者，對外國企業也有大風險。半導體設備業務有成長和衰退的周期性，部分倖存業者挺過之後，看到大陸對設備大肆採購，因此拚命加速擴產，造成過度膨脹，一旦需求消退，供應商將面臨更大痛苦。

Addison認為，大陸晶片業者受到美國制裁而陷入困境，大陸只能儲備一些外國設備而別無選擇，如果大陸想實現半導體技術自主的目標，就得投入更多資金在研發上，但這一路上可能會歷經許多挫折而且要花費數十年時間。

(中時新聞網)