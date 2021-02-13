台積電股東分布圖。（翻攝「股添樂 股市新觀點」臉書）

台積電前一波600元城門大破的兇手就是外資瘋狂倒貨，由於外資持股比例高達75%，台積電股價漲跌要看「阿逗仔」臉色。從持股占比來看，很多人常說，台積電是外國人的，不能算台灣企業，但專家從三大面向來解析，不同的角度就會出現不同的答案。

資深分析師陳相州在臉書發文指出，從三個層面來分析，分別是持股占比、企業的經營決策和股東人數，其中有兩項可以印證台積電確實是台灣企業。

他說，首先從「持股占比」來看，外資的確是名義上的老闆，而且佔了絕大多數，不過這些外資通常是機構法人，它們的背後代表的是來自世界各地的資金，這些資金主要是財務投資，並沒有介入經營。

若用「實際掌控經營決策」的角度來看，台積電董事會裡面有台積電董事會共有十席董事，包括其中六位是獨立董事。除了董事長及總裁外，另有1席董事及1席國發基金代表，且多半都是台灣人，所以從這個角度來看台積電無疑是台灣的企業。

另外，如果由「股東人數」來看，自從109年開放零股交易後，台積電散戶數自此暴增。目前台積電總股東數逼近80萬，其中有79萬都是台灣散戶，所以如果以「人頭」來看，散戶反而比較像是台積電老闆。

(中時新聞網)