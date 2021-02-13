生活中從食物到科技產品，都有傷腦因子，加上大腦也會隨著年齡增長老化而逐漸退化，都將使大腦無法獲得有效率休息及深層修復。功能神經學專家李政家博士在《腦癒力》書中強調，現在青壯年的大腦，退化速度比上一代更嚴重，青少年及更小的兒童受到科技產品的影響，造成情緒障礙，儼然成為新的文明病。李政家強調，想要讓大腦回春活化，務必將維持大腦神經系統健康的四大要素，牢記在心並且切實力行。以下為重點書摘：

●健康腦四要素：

1.回歸自然，強化粒線體--曬太陽、接地、浸冰水或洗冷水澡

新世代的人類生活中充斥著各種科技產品，大量的電磁波和藍光直接影響細胞粒線體產生能量的頻率，加速細胞退化。因此，強化粒線體來維護細胞健康，變得異常重要。

透過曬太陽、接地(赤腳踩地)和浸冷水或是洗冷水澡等方式，重新連結大自然，藉由導入電子進入粒線體並且強化粒腺體產能效率，是抵銷科技環境對細胞傷害最有效的方法。

2.排除生活中干擾大腦細胞的各種因子--藍光、環境賀爾蒙、加工食品

大腦的環境干擾因子包括：攝取會引起自體免疫的食物所產生的抗體攻擊大腦、食物中的味精可能直接影響大腦的運作、會影響大腦的電磁波、藍光、氟化物等等，在我們日常周遭環境中隨時都會接觸到。如果沒有特別警覺，很容易對大腦產生慢性長期的影響。

3.提供大腦神經細胞所需要的養分--氧氣、葡萄糖和優質油脂

大腦所需的主要基本養分是氧氣和葡萄糖，能否供給足夠養分給大腦，取決於血液循環，尤其位於末梢循環的大腦更需要取得養分。

血液攜帶氧氣和葡萄糖，透過血液循環輸送到大腦；若長期末梢循環不良或是貧血的人，因為沒有足夠血紅素攜帶氧氣，無法提供大腦細胞足夠的氧氣，當然會造成大腦的活動力下降。

此外大腦細胞膜主要由油脂組成，細胞膜健康與否直接影響神經細胞傳導的效率。因此，優質油脂的攝取能強化大腦神經細胞的連結。

赤腳接地有助讓人體重新連結大自然，藉由導入電子進入粒線體並且強化粒腺體產能效率，是抵銷科技環境對細胞傷害最有效的方法。(示意圖/Shutterstock)

4.持續給予刺激活化--越具挑戰性，大腦越強大

大腦的運作是必須持續不斷的接受外界刺激，利用身體各種感官所接受的大量訊息，傳遞到大腦進行整合再做出適當的反應。

也就是說，大腦宛如電腦中的中央處理器，訊號輸入後，經過整合再將指令輸出。當來自外界輸入大腦的訊號越多元、越頻繁，甚至越具有挑戰性，我們大腦的ＣＰＵ就會變得更強大。

因此，如果我們害怕受傷、危險而過度保護，讓外界輸入的訊息大量減少，即使擁有優異的基因，但因為缺乏外來的刺激，大腦發展也會因此受限。

現在的兒童出現發展遲緩的比例較高，一部分原因也是由於生活中受到過度的保護，因為安全或衛生的考量，過度限制小朋友的日常活動，導致大腦訊號輸入量減少所致。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)