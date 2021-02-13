2021年歲次辛丑年，生肖屬牛為「值太歲」，屬羊為「沖太歲」，兩者統稱「犯太歲」或「本命年」。原本非常平安、健康、順利、旺財，怎麼新年一到，就陸續出意外、車禍、血光、開刀、官訟、是非、破財，這往往是因為你的名字今年「犯太歲」！命理專家楊登嵙說，今年姓名出現牛、羊部首者要特別留意，凡事保守不躁進，才有機會熬過無病恐破財的牛年。

民間相信，當太歲運行到某個生肖位置，屬該生肖及其相對生肖者，就稱為「犯太歲」。碰到犯太歲，大家多會設法安太歲，以趨吉避凶。名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，俗諺說「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財。」可見太歲之威力。他進一步解釋，犯太歲也不必太擔心，這影響往往只有一年，這年過了就好了！這年只要出門行車注意安全，開車不喝酒，喝酒不開車，危險的動作、活動及旅遊絕對不參與或嘗試。投資應保守，不宜激進，要步步為營，小心因「貪」而被詐騙。

今年會犯太歲的名字或部首，牛、羊無疑是最大苦主。？楊登嵙表示，姓名中藏有牛形、丑形、二形的人要留意，例如生、吉、至、隆、浩、先、星、造、笙、云、紐、嘉、壽、鈞、牡、特、物等字。另外，姓名中藏有羊形、未形者也要謹慎行事，例如：美、善、義、祥、詳、群、洋、幸、達、翔、羨、未、妹、朱、珠、茉、澤、南等字。

(中時新聞網)