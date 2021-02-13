回憶殺》近來因為雞排妹（鄭家純）自揭遭台語歌王翁立友摸臀性騷，讓演藝圈「潛規則」、「性騷擾」話題再浮上檯面，有人力挺她勇敢，但也有認為她是在炒作，但也讓不少受害者能說出自身經歷，這也讓人聯想到20年前的「摸臀事件」，當時女星李靖（原名李尹瑄）就沒這麼幸運，更因此退出演藝圈。

寫真女星李靖因為爸媽在市集賣糖葫蘆掙錢，她為了想替家裡買房子，商職畢業後，就以本名李尹瑄拍攝寫真，曾替雜誌「花花公子（PLAYBOY）」拍攝全裸寫真爆紅，因為34D傲人身材和敢秀、配合度高，讓她在螢光幕的曝光率相當高，主持和戲劇領域都有涉略，不過雖然成名得快，但卻因為摸臀風波和被爆私生活淫亂，讓傷心欲絕的她因此退出演藝圈。

2000年李靖被爆出在錄影中途休息時，遭到菜頭摸臀性騷擾，而且其他在場男藝人竟然沒制止，還一起哄堂大笑，讓李靖自覺受到屈辱，怒斥之後大哭奪門而出，而這件事直到半個月後才被爆出，對此，李靖也表示，蔡頭當時就已經向她道歉，不清楚為何自己會有這種突如其來的舉動，並告訴她最近會請她吃飯再正式道一次歉，事情既然已經過去，她不想多做追究。

李靖身材姣好又配合度高，當時在螢光幕曝光度高。(圖／本報系資料照)

她也表示因為被媒體揭露摸臀事件後，認為自己很對不起蔡頭，因為這其實只是「冰山一角」，欺負她的人動作與行為，比蔡頭嚴重的非常多，她坦言雖然自己拍過清涼寫真，但不代表拍寫真的女藝人，行為、思想都很隨便，但她不希望因為這件事，被製作單位「封殺」，所以接受道歉後，也不願再多談。

不過她仍因為性騷事件工作銳減，本已漸漸走出陰霾，隔年又爆出她在化妝間與藝人「輪番做愛」、「嗑藥吸大麻」等醜聞，讓她一度輕生，之後她沉寂多年，直到2005年才復出，她坦言那段時間，因為摸臀風波和不實緋聞，加上前男友劈腿，接二連三的打擊，讓她得了憂鬱症，常鬧輕生還求父母讓她出家。

李靖和菜頭5年後在節目大和解。(圖／本報系資料照)

是父母的陪伴，她在漸漸走出陰霾，而在不當藝人的時候，她就默默在淡水幫家裡賣糖葫蘆，也兼賣水果，月收入大概只有1萬元，但她仍無法忘情演藝圈，才決定復出，更和菜頭在節目上說清楚講明白，將當年的誤會冰釋

菜頭表示多次想和李靖道歉，沒想到當初的玩笑，卻毀了一個人的星途，李靖也說自己也想和他當面道歉，兩人隨即一抱泯恩仇，不過雖然李靖想重返演藝圈，但似乎也漸漸被淡忘，名字幾乎已被忘記，現因為雞排妹的關係，才勾起PTT網友回憶。

(中時新聞網)