每年春節前後盛產的蜜棗，有個可愛的暱稱叫做「台灣青蘋果」，越來越碩大的果實，水分多又香甜，還有「棗(早)生貴子、棗(找)到幸福」的好兆頭，不但是供桌上的搶眼角色，近年來也成了送禮的選項。更值得一提的是，蜜棗飽含維生素C、B1、B2、菸鹼酸以及鉀、鈣、鎂、磷等營養成分與膳食纖維，在年節聚餐滿肚大魚大肉之際，是非常優質又當令的搭配蔬果。

●蜜棗挑選有訣竅 看外表就知道

市場上蜜棗的價格會隨著果實大小和品種略有不同。《就愛吃水果》一書作者童嘉指出，一般來說，蜜棗的主要挑選原則是：果蒂周圍果皮平滑無皺折，果型飽滿，凹處深廣；顏色則以淺綠有光澤，聞起來香甜為宜。

挑選蜜棗有訣竅。(圖/童嘉、新自然主義提供)

至於蜜棗的存放方式，以採買後直接食用最新鮮。但要注意不要在室溫下放置太久，也不要事先清洗再存放，否則蜜棗容易變黃、變軟而影響口感，要吃之前再洗乾淨即可。

保存時可在塑膠袋的底層放入廚房紙巾或報紙，再放入蜜棗，並且將裝袋密封冷藏，較能保持新鮮風味，不過最好也不要超過5天。

●克服果核難關 蜜棗完美切盤這樣做

往年較小顆的蜜棗，一口一口直接咬就很好吃。不過農民改良技術精進，現今的蜜棗果實越來越碩大，體型近似小蘋果，切盤也是適合的吃法。只是跟蘋果相比，蜜棗堅硬的果核該怎麼對付？童嘉有妙招。

蜜棗果核如何處理，專家示範。(圖/童嘉、新自然主義提供)

童嘉強調，很多人不知道，以同樣100公克相比，蜜棗所含的維生素C比檸檬還高，蛋白質則是跟香蕉不相上下，還能抗氧化又養顏美容。春節前後正是盛產期，想要讓身體酸鹼值均衡一下，就讓蜜棗助你一臂之力吧。

(中時新聞網)