農曆過年是眾多小朋友最喜歡的節日之一，因為除了可以吃到豐盛的年夜飯，更重要的是，見到親戚們可以領到壓歲錢。不過過年的真正用意是要讓一家團聚，一位名眾就感嘆表示，一兄弟姊妹只挑過年才會帶小孩回家討紅包，一到其他節日就不見人影，讓他決定從此不在過年回家。

原PO在臉書「爆怨公社」上說，「台灣人好像常常因為紅包的事情鬧得不開心。」他指出，家中長輩都走了，平常清明、重陽節日都剩下他一人在拜，但卻看不到其他堂兄弟姊妹回來祭拜；然而，一到過年，親戚就通通帶著小孩回家討紅包。

「可惜在你叔叔我這邊討不到半毛，」原PO無奈表示，由於看不慣親戚的作法，決定每年就只有過年不會回家，「基本的祭祖觀念都沒有。」

文章一出，引起不少網友共鳴，回應表示，「真的，清明節都妹沒在拜祖先的，過年包什麼紅包給他們」、「我也很討厭平常都沒聯絡，過年就來白吃白喝的」、「真的，看到平時不見人影，過年才出現的人心裡會討」。

對此，網友建議，可以和兄弟姊妹說好不要包紅包，或是都彼此都先說好，由各自父母代表包。「我都跟兄弟姊妹說。小孩子不互包」、「一律包一張100元刮刮樂，有中就是你的，沒中就沒了」、「自己沒小孩就不用包了」。

(中時新聞網)