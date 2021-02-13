隨著美國陸軍總士官長格林斯頓日前宣布，「陸軍戰鬥體適能鑑測」(ACFT)的獨立研究報告，將於2021年年底完成。屆時將決定ACFT是無限期暫停推行，還是修正已求通過。「TASK & PURPOS」11日則披露，美陸軍可能將ACFT原本設定的不分性別、統一適用同一種成績標準，以及依據不同軍職專長需求，設立不同的及格標準全數取消，以換取ACFT能順利上路。

據「TASK & PURPOS」自陸軍訓練暨準則指揮部(TRADOC)取得的簡報，這波調整讓「ACFT 2.0」進化為「ACFT 3.0」。第一項調整變是原本不分性別，統一適用同一成績標準，調整為針對不同性別而設定不同的成績標準。這與美陸軍原本設定的不分性別，在6項測驗中採用同一成績標準大大的不同。

報導分析，「數字會說話」。這項調整等於陸軍承認數據顯示的男女生理差異性，而現有成績設定有利於男性，導致男女獲得完全不同且不公平的成績。這引發國會認為有違兩性平等，不利女性升遷，而要求陸軍對ACFT展開獨立研究報告。

其次，先前ACFT針對不同軍職專長(MOS)的體能需求，設定的適中、特殊與高強度3種標準；在ACFT 3.0中可能全數取消，改為不分MOS、所有士兵統一適用同一種成績標準。

以MOS體能需求為適中的黃色為例，其規範想從基本戰鬥訓練結訓的士兵須完成的成績標準。2019年，陸軍表示不管受測者年齡與性別，想要符合該軍職專長就得通過該專長的最低成績。

然而，根據前兩項調整後，男女官兵在測驗ACFT後，將不像過去取得具體成績數字，而是以不同顏色(包括白金色、金色、銀色、青銅色與綠色)的百分位數帶(Percentile Band)來象徵其成績。換言之，士兵在進行6大測驗後，將按其性別進行排名，而非像過去用同一成績標準給與分數，該百分位數帶的成績則是依據性別決定。

當受測者要晉升時，所取得的顏色將決定其能否順利升遷。例如，白金色代表受測者拿到全陸軍人人都可完成的體測成績，金色則是90%的人能完成的成績，銀色為80%的人能完成的成績，以此類推。顏色用於獎勵與晉升評估，它讓遮蔽性別在晉升與甄選委員會發揮的影響。顏色分級反應體能水平而不像過去只是一個精確數字。

再者，原本2分鐘棒式只是懸垂舉腿的暫時性替代方案，提供無法通過懸垂舉腿的人第2次機會；在ACFT 3.0版本中，陸軍考慮讓受測者在棒式與懸垂舉腿中2選1進行測試。

不過，ACFT 3.0仍有延續過去的設定，如6大項目不變(六角槓硬舉、站姿爆發投擲、修正版伏地挺身、25公尺衝刺／負重拖曳／負重行走、懸垂舉腿、2英里長跑)，不論幾歲仍適用同一標準。

陸軍官員強調，ACFT仍在概念性研究階段，尚未拍板，在批准前須充分評估。士兵還不用過早憂心，相關調整仍需要經過實測、蒐集數據，以驗證是否適用所有士兵。

ACFT推行以來一波三折。日前因國會在2021財年《國防授權法案》(NDAA)中要求，在完成對招募、留營、女性以及各團體產生影響的獨立研究報告前，陸軍應無限期暫停ACFT。

為完成國會要求，格萊斯頓日前宣布陸軍已召集專家小組，將於2021年3月舉行首次會談。隨後在1年的研究期間，專家團隊將分3次進行成果發表，最後的成果發表預計於2021年12月舉行。隨後，陸軍將依研究報告與建議，決定ACFT如何調整。

如今則傳出ACFT又要再行改版，這意味著軍方認知道，若再不調整國會不滿的地方，ACFT恐遭無限期擱置。

(中時新聞網)