在面相學中，耳朵被稱為「採聽宮」，能判斷一個人的運氣、智力和財運。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，如果想要知道有沒有富貴命，從耳朵就可窺探一二，耳相命理中，有四種發財耳，除了比較多人知道的厚耳，還有龍耳、鼠耳都是發財面相，天生有福氣，一生大富大貴。

▍1.厚耳

耳朵宜厚，厚耳命中富貴。厚耳朵的人很有氣魄，善於進行各種活動，頭腦清晰，應變能力很強，各種突發狀況都能應付，手腕強硬，是能做大事的人。除此之外，擁有厚耳的人為人友善，人際關係也比較好，處處都能有貴人相助，一生福報不斷。子女也很孝順，晚年可以安享富貴。

▍2.龍耳

龍耳，就是指耳朵小，且輪廓分明，上端似有龍角起飛。相術中凡是和龍有關的，都不會差，龍耳就是非常好的面相。這種耳朵代表的是大貴，比如出生在官宦之家，或者是長大後成了達官貴人，仕途非常順利。再加上他們頭腦敏捷，富有激情，財運佳，最後大多都能功成名就，一輩子風光。

▍3.鼠耳

所謂的鼠耳，就是指耳朵偏小，耳型斜，無耳輪，無垂珠的類型。雖說耳朵宜厚不宜薄，但如果是鼠耳，則雖薄亦無妨。從面相學來看，鼠耳善積蓄，長著鼠耳聚財能力很強，生財有道，且非常會理財，守得住錢財。能從細微處發現賺錢的商機，因此一生財源滾滾，年齡越大越有錢。

▍4.棋子耳

棋子耳是一種不可多得的面相，它的特徵是耳型圓潤，無尖聳，耳廓、耳輪相依而生，飽滿亮澤，狀如棋子，因此被叫做棋子耳。擁有棋子耳的人，雖家境難為其提供助力，但他能憑自身才智和堅毅性格，踏實奮鬥，善於抓住機遇，到中年時期就能飛黃騰達，屬於穩中上升的類型。

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(中時新聞網)