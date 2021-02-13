台南市官田區昨天下午傳出兄持鐮刀砍殺弟弟的案件，現場血跡斑斑。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

警方找到遺留在現場的凶器。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

大年初一是家人團聚時刻，台南市官田區卻發生一起凶殺案件，一對兄弟因為口角爭執，哥哥竟然持下田用的大鐮刀追砍弟弟，造成他肩、頸多處受傷，血流如注，警消據報將人送醫，經過救治後暫時脫離險境，行凶的哥哥留在現場，遭到場警方逮捕，將依殺人未遂等罪嫌送辦。

麻豆警方調查，這對兄弟比鄰而居，平常以種田耕作為生，目前則是無業狀態，58歲的弟弟酒後失態，經常到60歲的哥哥家中鬧事找碴，屢勸不聽，因哥哥還得照顧老母親，不堪其擾，積怨已久，昨天下午雙方又發生口角。

哥哥被弟弟吵到情緒失控，抽出家中大鐮刀就往弟弟身上招呼，弟弟閃避不及，包括肩、頸、手臂、腹部等處都被砍傷，當場濺血，家人趕緊報警，警消到場後將人麻豆新樓醫院救治，經過緊急手術縫合後，目前已經脫離險境。

警方趕到現場時，下手砍人的哥哥已回過神來，他呆立現場，遭到警方當場逮捕，也找到行凶的鐮刀，將人帶回偵訊，進一步調查事發原因。

(中時 )