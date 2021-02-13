除夕夜跟著男伴返鄉吃團圓飯，但要如何面對對方家長，對所有女性來說都是門大學問。一名女網友表示，自己過年期間跟著男友返鄉作客，但吃完飯後卻被對方爸爸叫去洗碗，讓她疑惑自己明明還未出嫁，遇到這種情形是對的嗎？文章PO出後引發熱烈討論。

女網友在臉書《爆怨公社》表示，自己在開飯前，有幫忙整理餐桌、端菜上桌，吃完飯後也幫忙清潔桌面，但此時男友父親開口，要求她去洗碗，讓她頗為傻眼，表示都還沒結婚，卻遇到這種情形，不禁質疑這樣是對的嗎？

原PO表示，她會PO網詢問而不去問男友，是因為自己覺得這種情形不是很妥當，但若有人知道又會不開心，只好徵求網友意見。

文章PO出後超過2000名網友回應，不少網友對於男友父親行為都相當不諒解：「還沒娶進門，就是客人，怎麼會叫客人洗碗」、「這爸爸非常不OK」、「還沒嫁就這樣了，無法想像結婚以後他會怎樣對妳」、「這爸爸有夠離譜，不叫兒子洗就自己去洗，叫個客人去洗是什麼意思」、「直接拒絕，完全沒有正當性」、「真的不要洗，這一洗下去，除非分手，否則要洗一輩子」、「說的這麼理所當然，那以後結婚，什麼家事都妳全包了」、「除非女生自己主動，不然沒道理」、「是我女兒被這樣使喚，我會直接要求分手」。

也有人建議：「先跟男友說，若男友護著妳還OK，若男友也覺得女生就是該洗，就早點分手了」、「分開住還好，但若經濟不允許，嫁入就是免費傭人了，別懷疑」

(中時新聞網)