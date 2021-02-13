聯合國人權理事會日內瓦論壇（Geneva forum）今天要求緬甸釋放翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）和其他官員，並避免對抗議軍事政變的民眾暴力以對。

路透社報導，這個擁有47個成員國的聯合國最高人權組織未經表決一致通過由英國和歐盟（EU）所提決議案，儘管中國和俄羅斯之後表示，他們與這項共識「無關」。

緬甸使節此前表示，「不接受」這項決議案。（譯者：徐睿承）1100213

(中央社)