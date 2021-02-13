聯合國人權組織通過決議案 要求緬甸釋放翁山蘇姬 03:132021/02/13 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 翁山蘇姬。（圖／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯合國人權理事會日內瓦論壇（Geneva forum）今天要求緬甸釋放翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）和其他官員，並避免對抗議軍事政變的民眾暴力以對。 路透社報導，這個擁有47個成員國的聯合國最高人權組織未經表決一致通過由英國和歐盟（EU）所提決議案，儘管中國和俄羅斯之後表示，他們與這項共識「無關」。 緬甸使節此前表示，「不接受」這項決議案。（譯者：徐睿承）1100213 英機密報告稱 緬甸政變無法逆轉 紐西蘭凍結與緬甸關係 對軍頭祭出旅行禁令 (中央社) #決議案 #緬甸 #人權 #聯合國 #翁山蘇姬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 小明們受差別待遇 監院促補償 04:102021/02/10 焦點要聞 監察院指小明限制入境差別對待 蘇貞昌：隨時檢討調整 12:542021/02/09 政治 美退出3年後 拜登政府將重返聯合國人權理事會 16:282021/02/08 國際 緬甸特赦逾2萬囚犯卻繼續軟禁翁山蘇姬 20:022021/02/12 國際 緬甸軍政府領導人：將舉行選舉 政權交給勝選者 04:332021/02/09 國際 拜登呼籲緬甸軍方放人 祭出凍結資產制裁 04:462021/02/11 國際 翁山蘇姬遭軟禁一周 緬甸反政變號召不合作運動 14:332021/02/08 國際 小明、小紅管制 監院報告指有差別對待 4部會應改進 22:272021/02/08 政治 王毅和歐盟外交與安全政策高級代表博雷利舉行視訊會議 09:362021/02/09 兩岸 緬甸反政變示威升溫 軍方示意可能鎮壓 22:472021/02/08 國際 與布林肯通話 星外長：樂見美政府加強與東協合作 17:022021/02/10 國際 國際熱門新聞 美醫界認證增加痴呆風險達2倍的惡習 - 國際 大陸建壩攔水 湄公河出現驚人低水位 - 國際 金融與軍事威脅 東南亞對美信任激增、對陸信賴日減 - 國際 川普新冠病情比已知更嚴重 出現重大急症 一度考慮裝呼吸器 - 國際 陸雅魯藏布江電廠興建案 形同掐住印度經濟命脈 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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