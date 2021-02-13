為釐清睡眠障礙、缺乏與痴呆症風險甚至是總死亡率的關係，由美國波士頓的布萊根婦女醫院組成的研究團隊，針對近3,000名的志願參與者展開5年的追蹤研究。結果發現，相較於每天睡7至8小時的人，只睡5小時的人失智風險高出2倍；相較於躺下就能睡著的人，需要長時間才能入睡的人失智風險則高出逾4成。

這份研究已發表於2021年2月份的期刊《老化》。論文指出，睡眠障礙與睡眠不足在中老年人身上很常見，而這往往與痴呆症及總死亡率的提升有關聯性。目前美國約580萬人罹患阿茲海默症與相關的失智疾病；截至2050年，估計全美將有1,600人罹患阿茲海默症。

為進一步證實睡眠障礙與不足對痴呆症與總死亡率升高的關聯性，研究團隊透過「國家健康與老化趨勢研究」(National Health and Aging Trends Study, NHATS)，於2013年與2014年針對65歲以上的成年人進行隨機睡眠問卷調查。在2013年的5,799名受訪者中，隨機抽取27%進行睡眠問卷；在2014年的4,737名受訪者中，隨機抽取26%進行睡眠問卷，總問卷數約2,812份。

問卷內容包含關於睡眠障礙與睡眠缺乏的幾項特徵，例如睡眠時是否仍保持警覺性、每天小睡頻率、躺下多久才會入睡與是否打呼等等。受訪者也需填寫每日睡眠時間，分別為建議時間(7至8小時)、短(6至7小時)、非常短(少於5小時)，以及長(每天超過9小時)。

結果發現，睡眠不足與多項造成睡眠障礙的原因，的確與失智症風險上升存在著強烈關聯性。相較於睡眠每晚達7至8小時的人，每晚睡眠時間低於5小時的人，失智風險成長達2倍。相較於躺下馬上能入睡的人，要花30分鐘以上才能入睡的人失智風險上升達45%。

此外，睡眠障礙與睡眠不足，同樣的也與總死亡率有關。具體而言，經常打盹的人、睡眠品質不佳、每晚睡眠少於5小時的人，總死亡率風險也提升。

這項研究證實先前文獻的假定，即睡眠不足恐造成阿茲海默症等失智及病。儘管該研究並未解釋箇中原因，但現有研究已發現，睡眠期間大腦可清除引發失智的有毒物質，而缺乏優質睡眠與痴呆症的發展存在關聯性。

研究團隊指出，這項研究證實睡眠不足與痴呆症的關聯性，也指出老人每晚獲得充足睡眠的重要性。為減低失智老年人口，改善睡眠品質與時間為刻不容緩的事情。

(中時新聞網)