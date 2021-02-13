官方數據今天顯示，英國已有1401萬2224人接種第一劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

此外，英國今天通報，經檢測為陽性反應者28天內死亡人數達758人，另新增1萬5144起確診病例。（譯者：徐睿承）1100213

(中央社)