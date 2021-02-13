對抗新冠 英逾1400萬人民已打第一劑疫苗 07:542021/02/13 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 官方數據今天顯示，英國已有1401萬2224人接種第一劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。 此外，英國今天通報，經檢測為陽性反應者28天內死亡人數達758人，另新增1萬5144起確診病例。（譯者：徐睿承）1100213 新冠肺炎全球超過1億770萬例確診 逾236萬人病歿 拜登將在慕尼黑安全會議演說 創美國總統首例 (中央社) #英國 #第一 #今天 #疫苗 #covid-19 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情衝擊 全球最大博物館系統旅客大縮水 12:052021/02/12 國際 首批新冠疫苗運抵日本 醫護人員先施打 12:272021/02/12 國際 大陸禁播BBC世界新聞 香港跟進 04:102021/02/13 焦點要聞 疫情下洛杉磯農曆新年 紅包改放支票 11:162021/02/12 國際 BBC世界新聞遭陸禁播 英外交部抗議 11:162021/02/12 國際 新冠病毒大流行 巴西取消嘉年華狂歡節慶 09:532021/02/13 國際 BBC世界新聞頻道被控違反規定 遭陸封殺 07:252021/02/12 國際 陸對BBC下逐客令 陸學者：中國亮明態度 不接受假新聞 17:412021/02/12 兩岸 台北論壇：湯紹成》歐盟對中政策及法英德三國派艦印太地區分析 10:002021/02/13 海納百川 劉樹添帶領海外台商突破困境 10:002021/02/13 財經 金融與軍事威脅 東南亞對美信任激增、對陸信賴日減 03:342021/02/13 國際 國際熱門新聞 大陸建壩攔水 湄公河出現驚人低水位 - 國際 慶牛年！拜登與第一夫人吉兒 拍影片賀農曆新年 - 國際 養老院被迫收9000新冠病患 紐約州長恐成疫情大爆發幫兇 - 國際 美醫界認證增加痴呆風險達2倍的惡習 - 國際 美媒：陸拒交新冠疫情初期患者原始資料供世衛調查 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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