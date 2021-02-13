根據新加坡智庫東南亞研究所(ISEAS)民調，由於憂心北京使用其金融與軍事權力威脅國家主權，東南亞對美國的信賴感於2021年開始激增，而對中國大陸則愈來愈不抱期望，甚至認為華府較北京更能實現世界和平。

根據「自由亞洲電台」11日轉述ISEAS報告，這份研究報告針對東南亞國家聯盟的10國家、逾千人展開調查。結果發現相較於2020年，自2021年起，對美國扮演全球領導人，進而相信其能促成全球和平的人數正激增中；與此同時，認為中國大陸在區域議題上能夠信賴的人則愈來愈少。

該研究指出，「大陸在區域的信用赤字正膨脹中，北京是全球唯一一個強權，負面評價由2020年的60.4%成長至2021的63%」。「中國大陸在區域顯著的經濟與政治影響力，讓人畏懼更勝於吸引力……，大多數人憂心，經濟枷鎖結合大陸的軍事權力，將威脅東南亞國家的利益與主權」。

相較之下，美國在2021年的正面評價卻發生「出乎意料的扭轉」，由2020年的30.3%成長至2021年的48.3%。在訪問中對美國表達信賴感的人，其理由不外乎美國「有政治意願願意領導全球，而其軍事權力則是世界和平與安全的資產」。

報告分析，美國數據之所以出現戲劇化轉變，來自於川普任內讓民眾對過去4年川普與東盟的激烈交鋒，留下深刻的負面印象，而這在拜登接手後轉為樂觀。「只有時間才能證明東南亞國家對美國重燃希望，是否為錯誤之舉」。

報告進一步分析，隨著拜登上台，東南亞國家預期美國會提升在該地區的參與程度，從而產生前述正向看法。同時，人們也更相信美國會成為區域安全的保障者，甚至拜登新政府正將重心重新調整回東南亞，更加深前述印象。

儘管華府被認為在該區域影響力正逐漸下滑，但高達55.4%的受訪者，對於美國做為戰略合作夥伴與區域安全保障者一事，深具信心。這個數字較2021年成長20%，反映出東南亞國家對拜登重返區域的普遍樂觀態度。

不過，仍有4分之3以上的受訪者，承認北京對東南亞經濟影響力達歷史高峰，而大多數受訪者對這樣的影響力表達憂慮。近一半的受訪者將大陸視為該區域最具影響力的政治與戰略權力，這導致受訪者對北京在區域的戰略影響力出現極大的焦慮感。

如果被迫在兩個敵對的超級強權中選邊站，61.5%的受訪者表示會選擇美國；雖然北京大打疫苗外交，但是選擇大陸的受訪者，由2020年的46.4%下降至2021年的38.5%。

(中時新聞網)