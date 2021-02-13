美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天敦促七大工業國集團（G7）財經領袖在額外財政刺激上「要做就做大的」。

路透社報導，葉倫還告訴G7財經領袖，拜登政府承諾從許多方面參與並因應氣候變遷。

美國財政部聲明指出，葉倫強調需提出更大財政支援，以振興和延續經濟復甦。

她向G7財長表示：「現在是時候來做大的了。」（譯者：徐睿承）1100213

(中央社)