葉倫敦促G7財經首長 振興經濟要做就做大的 07:412021/02/13 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國財政部長葉倫（Janet Yellen）12日敦促七大工業國集團（G7）財經領袖在額外財政刺激上「要做就做大的」。（資料照／路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天敦促七大工業國集團（G7）財經領袖在額外財政刺激上「要做就做大的」。 路透社報導，葉倫還告訴G7財經領袖，拜登政府承諾從許多方面參與並因應氣候變遷。 美國財政部聲明指出，葉倫強調需提出更大財政支援，以振興和延續經濟復甦。 她向G7財長表示：「現在是時候來做大的了。」（譯者：徐睿承）1100213 諾貝爾究竟多有錢 獎金發了120年始終花不完 習拜除夕通話 陸解讀用心釋善意 (中央社) #葉倫 #財政 #財經 #美國財政部 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 市場風險偏好提高 股市看多 08:302021/02/13 財經 美首波緬甸制裁名單 軍政府領導人代理總統上榜 05:272021/02/12 國際 蕭美琴進美國務院 晤亞太代助卿 04:102021/02/12 焦點要聞 2021台灣前景如何 7支國運籤一次看清楚 23:592021/02/12 政治 中時社論》不要低估美國憲政韌性 19:012021/02/12 中時社論 大陸買爆3國半導體設備 內行人一篇分析：傻了 00:032021/02/13 財經 SOGO福袋賣到初五 黃晴雯看景氣和疫情「樂觀、審慎」 15:552021/02/12 生活 農曆年看美股 封關國際情勢一把抓 18:002021/02/12 財經 遭川普追殺2年 華為手機大陸銷量超驚人 打趴蘋果 09:002021/02/12 財經 美媒再洩馬雲最新行蹤 遭北京軟禁不攻自破 15:412021/02/12 財經 農業4.0翻轉深溝村 04:102021/02/13 生活新聞 國際熱門新聞 大陸建壩攔水 湄公河出現驚人低水位 - 國際 慶牛年！拜登與第一夫人吉兒 拍影片賀農曆新年 - 國際 養老院被迫收9000新冠病患 紐約州長恐成疫情大爆發幫兇 - 國際 美醫界認證增加痴呆風險達2倍的惡習 - 國際 美媒：陸拒交新冠疫情初期患者原始資料供世衛調查 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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