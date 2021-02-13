目擊者表示，中亞國家塔吉克（Tajikistan）今天遭遇強震侵襲，連遠在印度北部和巴基斯坦都感受到震動。許多民眾逃出家外，目前未傳出重大毀損報告。

路透社報導，美國地質調查所（US Geological Survey）測得這次地震規模為5.9，震央在塔吉克的目加伯鎮（Murghob）以西35公里處。

塔吉克斯坦緊急情況部門表示，震央在首都杜桑貝（Dushanbe）以東420公里處，接近中國邊界。（譯者：徐睿承）1100213

(中央社)