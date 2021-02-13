塔吉克遭5.9強震侵襲 目前未傳出重大毀損報告 06:042021/02/13 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 目擊者表示，中亞國家塔吉克（Tajikistan）今天遭遇強震侵襲，連遠在印度北部和巴基斯坦都感受到震動。許多民眾逃出家外，目前未傳出重大毀損報告。 路透社報導，美國地質調查所（US Geological Survey）測得這次地震規模為5.9，震央在塔吉克的目加伯鎮（Murghob）以西35公里處。 塔吉克斯坦緊急情況部門表示，震央在首都杜桑貝（Dushanbe）以東420公里處，接近中國邊界。（譯者：徐睿承）1100213 南太平洋海域7.7強震引發小型海嘯 未造成災損 美質疑溯源報告 中籲美也邀世衛研究 (中央社) #斯坦 #震央 #公里 #報告 #毀損 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南太平洋海域規模7.7強震 發布海嘯警報 00:072021/02/11 國際 除夕上午國道1號彰化系統車多 各路段大致順暢 11:342021/02/11 生活 美首波緬甸制裁名單 軍政府領導人代理總統上榜 05:272021/02/12 國際 英國防疫祭重典 入境隱瞞旅遊史可重判10年 11:122021/02/10 國際 台商搭醫療專機自緬返台 張上淳：情況危急 13:342021/02/10 生活 觀策站：林士清》英國索取CPTPP意圖拓展亞太 13:302021/02/10 海納百川 盧秀燕發表除夕談話 展望2021團結抗疫 14:552021/02/11 政治 打疫苗 僅醫護人員可選擇廠牌 04:102021/02/11 焦點要聞 陸主管帶23歲嫩妹開房 她清晨離奇死亡 驗出「罕見藥物」 18:212021/02/10 社會 境外移入年度統計 印尼美國居冠亞軍！中港澳反倒不在榜內 21:422021/02/11 國際 不只台積電股價狂飆 護國群山鼠年驚奇靠這些關鍵 19:252021/02/11 財經 國際熱門新聞 美醫界認證增加痴呆風險達2倍的惡習 - 國際 大陸建壩攔水 湄公河出現驚人低水位 - 國際 金融與軍事威脅 東南亞對美信任激增、對陸信賴日減 - 國際 川普新冠病情比已知更嚴重 出現重大急症 一度考慮裝呼吸器 - 國際 聯合國人權組織通過決議案 要求緬甸釋放翁山蘇姬 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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