根據西洋占星學，去年底「木土合相」的新局，帶來有別於工業革命以來的經濟與生活發展；究竟各星座如何投資發大財？占星專家、中華民國占星協會常務理事安塔芮絲（Antares）從星座下手，點出你投資最佳方向。
今年的星相告別了去年象徵經濟、金融、物質主義的土象（金牛座、處女座與摩羯座）元素，轉進追求多元價值與自由主義的風象（雙子座、天秤座與水瓶座）元素。
尤其去年底適逢200年一次大循環的「木土合相」（木星與土星交會）於水瓶座，今年初迅速解開，使水瓶座追求真理、接受獨特、挑戰權威與勇於創新的特質，成為整體大局勢的風格，而水瓶座與航太科技息息相關，對台灣來說，相當有優勢。
此外，2月10日還有一場「六星連珠」（以太陽為中心，有六大行星同時匯聚在太陽一側，且張角小於100度），意味各種傳統與改革的衝擊挑戰，令人拭目以待。
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(中時新聞網)
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