根據西洋占星學，去年底「木土合相」的新局，帶來有別於工業革命以來的經濟與生活發展；究竟各星座如何投資發大財？占星專家、中華民國占星協會常務理事安塔芮絲（Antares）從星座下手，點出你投資最佳方向。

安塔芮絲表示，今年對應的塔羅牌是「教皇」，意味著對內自我溝通、對外人際協調與互助。（圖／張文玠攝）

今年的木土合相，將打破過去200年以金錢與物質為主軸的經濟模式，開啟多變的新局。（圖／張文玠攝）

今年的星相告別了去年象徵經濟、金融、物質主義的土象（金牛座、處女座與摩羯座）元素，轉進追求多元價值與自由主義的風象（雙子座、天秤座與水瓶座）元素。

木土合相在水瓶座，意味科技、太空、未來的議題將成為主流。（圖／報系資料庫）

就科技應用而言，機器人將成為最具代表性的項目。圖為去年國際半導體展。（圖／馬景平攝）

尤其去年底適逢200年一次大循環的「木土合相」（木星與土星交會）於水瓶座，今年初迅速解開，使水瓶座追求真理、接受獨特、挑戰權威與勇於創新的特質，成為整體大局勢的風格，而水瓶座與航太科技息息相關，對台灣來說，相當有優勢。

疫情紛擾下，許多人透過占星了解自己在混亂局勢中的定位與發展方向。（圖／安塔芮絲提供）

此外，2月10日還有一場「六星連珠」（以太陽為中心，有六大行星同時匯聚在太陽一側，且張角小於100度），意味各種傳統與改革的衝擊挑戰，令人拭目以待。

除了占星，安塔芮絲也以印度脈輪（圖中白色部分）理論解析個人能量，提供靜心冥想等建議。（圖／安塔芮絲提供）

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(中時新聞網)