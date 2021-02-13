今年也是華人傳統紀年的「辛丑年」，又稱金牛年，經濟與財政勢必成為流年全民關心的主軸。如何利用風水趨吉避凶？許多企業愛用的風水專家八紫山人，歸納生肖並以方位位置，告訴你最簡單的方法！

八紫山人建議，生肖屬牛、龍、馬、羊、狗的人，今年可到寺廟裡安太歲。（圖／八紫山人提供）

每逢年初，不少人會到寺廟安太歲或點光明燈，隨著科技進步，可透過部分銀行的提款機辦理。圖為民眾在台北市松山慈祐宮以提款機安太歲。（圖／業者提供）

以干支紀年而言，今年是「辛丑年」，回顧歷史上的辛丑年，最著名的事件就是一百二十年前，清朝因不敵八國聯軍而被迫簽訂「辛丑條約」。辛丑年在民俗學中也是金牛年，在五行中辛屬金，丑屬土，土生金，因此有利於八字命格缺金的人。

金融局勢較波動時，房地產投資是穩健的選項。（圖／宋岱融攝）

在十二生肖中，肖牛、肖龍、肖馬、肖羊及肖狗者，在辛丑年「犯太歲」。太歲代表著運勢波折，犯太歲的人可到寺廟或道院「安太歲」，祈求一年順利平安。

西方正財位

辛丑年的招財開運方位，以正西方為正財位，可在家中正西方擺放陶瓷聚寶盆，盆型以肚大口小、有蓋的圓形為佳，內置一百零一枚硬幣；若要加旺運勢，可再擺放黃水晶、白水晶、虎眼石，或紅色、黃色飾品等。

在家中正財位擺放肚大口小、有蓋的圓形陶瓷聚寶盆，可幫助積聚財氣。（圖／報系資料庫）

中方是偏財位

偏財位則在正中，建議沙發、抱枕或地毯使用黃色、白色或金色，以加持好能量；此外，擺放圓形秀麗的石頭或是水晶礦石，則具旺人丁與興事業的功效。

桃花在正南

桃花位在正南方，這個方位也是辛丑年最圓滿吉利的方位，可擺放綠色植物或聚寶盆，以增加財運。

喜慶在東北

喜慶位則是東北方，建議擺放綠色盆栽催旺運勢，例如香水百合可提升人際關係，記得常換水、修剪；亦可擺放水晶、礦石旺人丁，紫紅色是理想開運色系。

紫紅色水晶，是風水專家愛用的開運法寶之一。（圖／報系資料庫）

文昌居正東

至於考生最需要的文昌位，則在正東方，可點上文昌燈，或擺設檯燈、立燈、鹽燈，維持整年的光亮；也可用蝴蝶蘭、百合花、粉水晶及山水畫，提升考運。

若家裡有考生，可在家中的正東方，也就是文昌位，擺放蘭花增強能量。（圖／張文玠攝）

這4方位務必小心

要特別注意的是，正北、東南、西南、西北四個方位，分別是小病位、大病位、是非位及破財位。要化解小病，可在正北方擺放白色、銀色和金色素材，例如白瓷花瓶、白水晶、金葫蘆、金錢鼠等，另可搭配海鹽化煞、提升人緣；化解大病，則建議在東南方擺放白色檯燈、立燈或鹽燈等。

鹽燈是常見的風水擺飾，有化煞與提升人緣的效果。（圖／報系資料庫）

想化解是非，除了可在西南位點亮各式燈具或鹽燈，也可擺放紅紫色花卉，但不要選擇綠色大型盆栽，否則對事業有負面影響。西北方的破財位，則可擺放球狀白水晶、黃水晶與虎眼石，而圓形瓷器上的山水畫有「化小人為貴人」的效果，也不妨善加利用；另須留意，這個方位今年不適合動工修造。

廚房風水的重點在於「水火不相衝」，意即水槽和瓦斯爐的間距要夠、冰箱不要正對瓦斯爐。（圖／翻攝自櫻花廚具官網）

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(中時新聞網)