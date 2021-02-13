大龍峒是台北較早發展的聚落之一，除了人文味濃的「臺北市孔廟」，亦有主祀「醫神」保生大帝的國定古蹟「大龍峒保安宮」，年節到大龍峒走春，造訪古意也祈求平安。

據說早期只有狀元在祭孔典禮時，才可以通過「泮橋」直上大成殿，因此又稱「狀元橋」。（圖／于魯光攝）

走出捷運圓山站，循著指標便能到大龍峒老街區，這裡像是台北的另一個時空，時光流速自成一種步調。

雙廟巡禮 寫祈福賀卡

沿著紅色的「萬仞宮牆」來到「臺北市孔廟」，這裡不僅是考試旺季時祈求好運的文廟，也有不少雅致與趣味的細節設計。例如半月形泮池上彎曲的「泮橋」，以竹節形狀雕成石欄杆，象徵高風亮節，牆上繪製「仁獸」麒麟，更是色彩鮮明。

「臺北市孔廟」風格素雅，平時也有不少旅客前來遊賞。（圖／于魯光攝）

若想了解古代的「禮、樂、射、御、書、數」六藝，別忘了走進做為常設展間的東廡、西廡（類似古代住宅的廂房），在「儀門」旁固定有書法老師駐點，可以免費幫遊客寫「客製祈福卡」。農曆年期間還舉辦新春活動，只要在設置的布景前拍照打卡，就能玩扭蛋機換「大成殿」文創紙膠帶。

離開「臺北市孔廟」前，別忘了跟書法老師索取寫有吉祥話的「客製祈福卡」。（圖／于魯光攝）

接著走訪鄰近有二百多年歷史的「大龍峒保安宮」，宮廟是由渡海來台的泉州同安人所建，他們將家鄉守護神「保生大帝」乞靈分火至大龍峒，宮廟前的「四十四坎」立碑上，還刻有同安人聚集在大龍峒創立商業街的過往。

《朱仙鎮八槌大戰陸文龍》是潘麗水留下的壁畫巨作之一。（圖／于魯光攝）

經歷多次重修的廟宇，不僅保留古老龍柱、精細的剪黏藝術，百多年前的「對場作」（建築分為左右兩邊，由不同師傅建造）更蔚為話題。當時陳應彬與郭塔兩位匠師同場競技，使正殿左右看似對稱，實則在雕刻與彩繪上有微妙差異，正殿牆面上還有廟方延請北上、知名的已故台南匠師潘麗水創作的七幅壁畫，人物神情極其生動。由於大龍峒保安宮對建築保存與修復的用心，二○○三年還獲得「聯合國教科文組織亞太區文物古蹟保護獎榮譽獎」

農曆春節到「大龍峒保安宮」拜拜，祈求平安健康。（圖／于魯光攝）

除了觀察建築細節，祈求身體健康與新年平安尤為重要，想揮別過去略為辛苦的一年，記得到廟裡祈福，迎來新年好運到。

古早美食 小店故事多

大龍峒保安宮旁巷子進去不遠，便能看到在地人坐在冒著熱氣的攤位前喝湯、吃麵，這家「大龍峒川記魷魚羹」已有近半世紀歷史，第二代老闆阿田哥從小就跟著父親在大龍峒到處跑，從流動攤販到開店在百年屋齡的老宅內，女兒也跟著接棒。阿田哥說：「天還沒亮就得開始工作，最辛苦的是要用魚漿把魷魚裹成差不多大小。」點一碗用老牌沙茶醬調味的羹湯，再加盤黑白切，就是大龍峒人的美味早午餐。

「綜合羹冬粉」有帶口感的魷魚羹和處理乾淨的豬腸，冬粉吸附了沙茶香氣更好吃。（60元／碗）（圖／于魯光攝）

賣了三代的「大龍峒川記魷魚羹」，是許多人返鄉時會特別去回味的小吃。（圖／于魯光攝）

繞到另一端，又被「花生舉人咖啡店」的招牌吸引住目光，老闆張又穎話匣子一開可停不了，原來他是一八六四年（同治三年）考取舉人的張書紳的玄孫，張書紳在年少貧寒時曾在大龍峒挑擔賣花生，有「花生舉人」稱號。

這家店原本名為「果然文創」，做在地導覽、賣簡餐輕食，疫情期間改名再出發，希望用更貼近家族的故事推廣大龍峒文化。去年開賣的豆花，除了有以手洗花生和寶山黑糖珍珠製作的甜口味，還有張家祖傳的「麻辣豆花」，加入台灣牛、花椒與四川郫縣豆瓣，暖暖地吃，滋味很是特別。

「花生舉人咖啡店」店內有張書紳中舉時的聖旨、明治時期黑膠唱片等特色老物件。（圖／于魯光攝）

河濱舟影 朝聖升降廟

「麻辣豆花」香辣軟嫩，香Q滋味的「招牌脆皮麻糬保證甜水果鬆餅」還以宴客盤盛裝。（麻辣豆花120元／招牌脆皮麻糬保證甜水果鬆餅，200元）（圖／于魯光攝）

離開熟悉的大龍峒區域，位於劍潭抽水站旁邊的「三腳渡擺渡口」也與大龍峒的過往有關。

三腳渡擺渡口早期用於連接社子葫蘆堵、劍潭、大龍峒三地，民國五十三年間因進行基隆河截彎取直工程，將原本連接社子和大龍峒的支流填平，加上興建公路，慢慢地不再有航運功能，但出身造船世家的國寶級匠師劉清正，卻在此專門製作龍舟，三腳渡一帶因而保存了龍舟文化。

「三腳渡擺渡口」除了端午會舉行划龍舟比賽，平時停泊的龍舟也吸引遊客拍照。（圖／于魯光攝）

來到這裡，不妨與停泊在岸邊的龍舟拍照，也可以到一旁收容多尊落難神像的「天德宮」祈福，這可是全台唯一具備升降裝置的土地公廟呢！

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為了防範淹水而加裝的升降機，讓「天德宮」意外成為奇景。（圖／于魯光攝）

(中時新聞網)