過年出門散散心！一名網友分享雲林北港老街大年初一人潮聚集的照片，只見整條街上滿滿都是人，讓原PO不禁感嘆「天祐台灣，還好防疫成功」，貼文卻吸引1.4萬網友朝聖狂罵，可以拍到這個照片，不就表示你也在人群中嗎？但也有人出聲緩頰，其實若大家都有戴口罩，就不用太驚慌，畢竟日子還是要過。

一名網友昨在臉書社團《爆怨公社》發文分享，雲林北港老街大年初一的情況，從照片中可見，老街人潮絡繹不絕，整條街直到盡頭滿滿都是人，擁擠到幾乎無法維持社交距離，但放眼望去多數人都有好好戴口罩，不過，大量聚集人群也讓原PO感嘆：「天佑台灣，防疫成功，否則這人潮。」

雲林北港過年湧現人潮。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文曝光後，不少網友留言吐槽原PO「發文天佑台灣，但自己不也在人群中？」，「你能拍這張照片，不就等於你也出門？」、「台灣人真的很奇怪，明明自己也是去人擠人的一員，卻老愛PO什麼說好的防疫呢？」、「自己要去然後檢討別人好棒棒」、「你不也去了？」

但也有人出聲緩頰，「大家都有戴口罩就別太驚慌，菜市場和量販店人潮一直很多，卻沒人針對，因為日子還是要過」、「今年不能出國，所以全都在國內過年旅遊，西門町也是滿滿的人潮」、「人有比較少了」、「好冷清，這應該是近幾年人潮最少的一次了」。

墾丁大街也人山人海。（圖／翻攝自爆怨公社）

不少網友也紛紛回報過年各地的人潮聚集狀況，「西螺太平媽也是人山人海」、「墾丁大街也人山人海」、「大甲長這樣」、「大溪老街也是」、「竹林寺跟淡水老街。人潮也不遑多讓，但是大多人都居安思危會帶口罩」。

網友分享雲林縣西螺福興宮西螺媽祖太平媽人山人海的畫面。（圖／翻攝自爆怨公社）

(中時新聞網)