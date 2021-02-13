資深藝人曹西平，敢說敢言的直率性格，讓他出道至今深受喜愛，粉絲更是遍及各年齡層，昨（11日）在臉書發文透露在演藝圈孤軍奮戰40年，從沒為了生存而做出讓雙親丟臉的事情，讓他有感而發向天上的父母喊話：「謝謝你們生下我」。

昨（11日）正逢曹西平62歲生日，不禁反思在演藝圈打滾40年的經歷，他表示因為雙親自幼給他良好的環境跟教育，即便在五光十色的演藝圈，從來沒有迷失過自己，不管別人怎麼修理或封殺他，除了隱忍下來之外，仍舊認真拼命在工作崗位上，對他而言全力以赴做好該做的事情，並在工作上繳出亮眼成績單，是比什麼都重要的事情。

謝謝曹爸爸曹媽媽生下了我 給我很好的環境跟教育 讓我在五光十色的演藝圈 我從來沒有迷失過我自己 我不羨慕別人的生活 我更不會比較別人的好與壞 我很認真拼命在我的工作崗位上 不管別人怎麼修理我封殺我欺負我 冷言冷語的對待我 我都隱忍的走了ㄧ輩... 由曹西平的粉絲愛團發佈於 2021年2月11日 星期四

曹西平表示不擅於交際應酬，也不擅於四處巴結，也從未搞小團體或靠誰上位，演藝圈該有的這套始終都學不來，才導致自己在演藝圈孤軍奮鬥一輩子，但這是讓他相當驕傲自豪的一點，更將此歸功於雙親給他的超棒人生觀，接著向在天上的雙親喊話：「我從來沒有丟過我爸媽的臉，我也對得起曹家的列祖列宗了，謝謝你們在今天生下我來」。

對此網友紛紛留言打氣：「你就是你，沒有任何人可以取代你，你是最棒的，因為你是曹西平」、「四哥真的很棒、很敬業、用心表演每一首歌曲」、「出污泥而不染，坐懷而不亂值得欣賞」、「四哥態度值得學習，而且一點都沒明星架子」。

(中時新聞網)