吃不完剩飯變身鹹粿 零失誤一秒上手料理

晚餐吃剩的白飯大多都是拿來炒飯或煮成粥，已經是再家常不過的料理了，但其實白飯還有其他料理新吃法，不浪費食物外也不容易吃膩，要怎麼將吃不完的剩飯變身成「鹹粿」呢？戀戀家的教學依食譜和影音及各式料理課程為主，是一個以烹調出簡單且富含滋味的幸福料理為宗旨的YouTube頻道，這次示範剩飯做成鹹粿的創意料理，剩飯再利用後，剛好可以做成隔天的早餐，非常方便。

當中所需準備的材料主要分成鹹料跟粉漿材料，鹹料的部分是蘿蔔乾、乾香菇、紅蔥頭，將紅蔥頭切細，蘿蔔乾和泡發的乾香菇切成小丁，鍋中加入一大匙油後依序加入紅蔥頭、乾香菇和蘿蔔乾放入鍋中炒香後盛起；粉漿材料的部分則是剩飯、在來米粉、糯米粉、水、白胡椒、鹽。將粉漿材料全部倒入調理機中，打成無顆粒的粉漿，隨後，加入鹹料拌勻。

炒香的鹹料一起拌勻

拌勻後將材料倒入方形模中，放入電鍋，而電鍋外鍋加入三杯水先加熱，大約蒸五十分鐘，時間到取出放涼，接著利用小刀劃過方形模的四周和底部，方便順利脫模，最後切塊即可食用。

剩飯做的粿好吃又避免浪費

鹹粿的步驟顯而易懂，跟著影片做絕對不會出錯！做完的第一天口感會非常軟Q，冰過後不用擔心變硬，因為回蒸或煎過口感就會回復囉！而鹹料也可以改成蘿蔔絲或其他食材，創作出更多不同口感！

(中時新聞網)