NBA堅持舉辦明星賽與灌籃大賽，湖人球星詹姆斯(LeBron James)不僅反對在疫情中舉辦明星賽，生涯更從未參加灌籃大賽。許多球迷望眼欲穿地盼望詹姆斯加入灌籃大賽，但他每一年都沒有來，最接近的幾次是2006年、2011年，他都已經放話要參加了，怎料事到臨頭還是縮手。

美媒轉述詹姆斯的說法，他絕對「認真考慮過參加灌籃大賽」，但是不巧出現一些小傷讓他放棄。2005-06球季是詹姆斯進入聯盟的第3個球季，他繳出場均31.4分、7籃板、6.6助攻，那時候他還很生猛，每場上陣43分鐘。不過詹姆斯希望在完好的狀態參加灌籃大賽，最後仍選擇坐下來當觀眾。

詹姆斯當年的一位合作夥伴提出不同的看法，他認為灌籃大賽不適合詹姆斯。「這跟他的品牌路線不合，不同年代需要不同的球星。2000年之後的幾年，灌籃大賽競爭度開始下滑，因為大球星參賽意願低，失去了以往的光輝，所以他自己決定不參加了。我們不必質疑詹姆斯的好勝心，他可是一個從總冠軍賽1勝3負逆轉的傢伙，他絕不是不想競爭才拒絕灌籃大賽。」

在詹姆斯之前的籃壇第一人麥可喬丹(Michael Jordan)、布萊恩(Kobe Bryant)都有在很年輕的時候參加灌籃大賽並摘冠，喬丹甚至還報名三分球大賽(創下最低分數)。早年NBA流行飛人類型的球星，現代則更強調全能、三分投射，擅長灌籃的球星不再是聯盟行銷的絕對主力。

(中時新聞網)