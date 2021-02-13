私人車位被霸佔真的很不爽！一名網友分享，初一去拜拜半小時，開車回家卻發現車位被停有了，詢問過鄰居一輪，人人都否認說不是自家訪客的車子，讓女網友氣得直呼「他們知道我們一家子孤兒寡母、都女生，欺負我們」，並直接將車子停在兩台車前面、擋好擋滿，四小時後本想偷溜的鄰居發現被卡死，只好厚著臉皮來求她移車。

一名女網友昨在臉書社團《爆怨2公社》發文分享，大年初一初去拜拜半個小時，回家卻發現私人停車場的車位被兩台車佔據，且車主也沒有留下連繫方式，「從早上停到現在，是要耽誤別人時間多久？」因此原PO只好報警，但警察卻說查不到車主的電話，只知車籍是在台中。

女網友表示，期間媽媽不斷打電話問鄰居「是否有親朋好友來訪停在了家中的私人車位」，但每個鄰居都直接否認說沒有，直到四個多小時後，一名表示「沒有亂停車」的鄰居，帶了一堆人要開車驚覺車子被擋住，才厚著臉皮拜託原PO移車。

貼文引起網友熱議，「是我就不移，期間寧願花大錢坐計程車，等開工再過來移車」、「不要理他們，車子繼續停在前面，讓他們等」、「就停到開工那天再移走！看誰時間多」、「過年正常發揮」、「車停好停滿，然後全家人出去逛街走春」、「鄰居故意的吧！怎麼可能不知道那是妳家車位」、「這種人真的很討厭」。

針對大家的建議，女網友也留言回應，當初看到私人車位被亂停，等了一陣子都沒人承認或移車，一氣之下，便直接將自己的車停在兩台車前面「擋好擋滿」，後來鄰居想偷偷移走發現被卡住，才來拜託她移開，由於雙方已當鄰居50、60年了，因此媽媽認為不要為難對方，便要求原PO快點移開，但氣不過的她仍不客氣大罵對方一頓，才將車移走，「我媽就不好意思啊～但是老娘還是有開罵！」

(中時新聞網)