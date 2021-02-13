有能力給父母孝親費是天經地義的事，但一名男網友卻發文抱怨，每個月薪水扣掉房貸、保險，都會給老婆6萬5當生活費與孩子的教育費，沒想到拿1萬5給父母，卻被妻子要求「岳家也要比照辦理」，還被罵「爸寶、媽寶」，讓他氣炸喊離婚：「老婆可以再娶」。

這名男網友在臉書社團「靠北老婆」發文透露，因為有父母的支持才有現在的成就，妻子卻不滿他每天打電話關心父母，還批評每月給太多孝親費。

原PO說，自己每個月薪水扣掉房貸3萬元、全家保險1萬元，每個月都會給妻子家用6萬5千元「難道不夠負擔水電費、2個小孩的教育費？」。讓他更氣的是，老婆說「給你爸媽1萬5，不如多給我點錢補貼家用」，讓原PO忍不住爆氣怒問：「難道我沒有孝順妳的父母嗎？」

原PO說，每年母親節、父親節，都會請岳父岳母吃飯、給紅包，過年也都會拿1、2萬元給丈母娘，沒想到妻子卻要求他必須每個月拿錢給岳家。

讓原PO無法接受的是，妻子還有哥哥和弟弟，卻把照顧岳家的責任加諸在他身上，甚至不斷批評他我不拿錢給岳家，讓他氣得直呼「老婆我可以再娶，但是爸媽就只有一個，做人不要太過分！」貼文一出許多人紛紛大讚，有不少理性的網友勸原PO和妻子理性溝通，別那麼衝動地提離婚。

(中時新聞網)